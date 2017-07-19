عارضات أزياء بشامبو على الشعر

ترجمة: عزة يوسف

في عرض الأزياء الأخير لعلامة ميزون مارغيلا، قدمت العلامة أولى مجموعاتها لخريف 2017 في أسبوع موضة الأزياء في باريس بعارضات أزياء ظهرن بشعر مطلي بالذهب وشفاة بلون معدني، وكثير من الشامبو على شعورهن.

وأوضح موقع Popsugar أن مصفف الشعر يوجين سوليمان، كان وراء إطلالات هذا العرض الذي تنوعت به تصفيفات الشعر من خصلات ملساء للغاية ودهنية، إلى شعر بدا نظيفاً بأكوام من الشامبو أعلاه.

وظهرت العديد من العارضات بالإطلالة الأولى، حيث ظهرت خصلات بيلا حديد مغطاة بشكل كبير بالغليتر الذهبي، في حين ظهرت عارضات أخرى بخصلات زرقاء لامعة ولون يذكرنا بظلال عيون بات ماكغراث الأزرق البنفسجي.

وقال الموقع: «لذلك لم يكن من الغريب أن تكون ماكغراث هي المسؤولة عن الماكياج المتألق الغريب لعلامة ميزون مارغيلا».