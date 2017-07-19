مصر.. تغريم بريطانية أدعت تسممها

(الاتحاد نت)

أمرت محكمة بريطانية امرأة من ويلز تبلغ من العمر 28 عاماً بدفع 25 ألف جنيه استرليني (نحو 120 ألف درهم) لشركة طومسون للسياحة بعد أن أدعت كذبا تعرضها لتسمم غذائي خلال إقامتها في أحد فنادق منتجع شرم الشيخ المصري عام 2011. وكانت المرأة تطالب بتعويض عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية اليوم الأربعاء أن هذه العقوبة تأتي بمثابة تحذير جاد للسائحين البريطانيين بعدما قدم عشرات الآلاف منهم على مدى الأعوام الماضية مطالبات بالحصول على تعويضات بدعوى إصابتهم بأمراض خلال قضاء عطلات.

وأضافت الصحيفة أن بعض مكاتب المحاماة تشجع السائحين على رفع هذه الدعاوى كي يحصلوا على تعويضات ضخمة من شركات السياحة. ولا تحصل هذه المكاتب على أتعاب في حال خسارتها للقضية وهو ما يغري الكثيرين على خوض التجربة.

وحذرت الصحيفة من أن الكاذبين منهم سيتعرضون لغرامات قاسية أو ربما حتى السجن.

وأوضحت الصحيفة أن إيمي هيوز قضت 11 يوما في فندق إبروتيل بالاس، وهو فندق خمس نجوم بشرم الشيخ، في يوليو 2011. وتقدمت في يوليو 2013 بطلب تعويض من شركة طومسون عبر مكتب محاماة في ويلز.

وزعمت المرأة أنها لم تتناول أي طعام خارج الفندق طوال فترة إقامتها في شرم الشيخ. وكان مقررا أن تنظر محكمة هذه الدعوى في أكتوبر الماضي لكنها تنازلت عن الدعوى دون توضيح الأسباب.

وقالت شركة طومسون إن التحقيقات أثبتت أن إيمي تناولت وجبات إفطار قليلة داخل الفندق بينما أكدت صديقة لها أنها تناولت طعاماً صينياً خارج الفندق.