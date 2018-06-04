حل مشاكل نظام التشغيل «ويندوز 10»

إذا كنت أحد مستخدمي أشهر نظام تشغيل للكمبيوترات المحمولة أو المكتبية «ويندوز»، فلا بد أنك تعاني مشاكل مفاجئة مثل: مشاكل أيقونات سطح المكتب، ومشاكل الاتصال بالإنترنت، ومشاكل البرامج والملفات المفقودة وغيرها. وفي حال كنت ذا خبرة محدودة في إصلاح هذه المشاكل، فهناك برامج تقوم بحل أغلبها بضغطة زر واحدة، ومنها ما هو مجاني ومنها ما هو مدفوع الثمن. ومن البرامج المميزة المجانية لحل مشاكل نظام التشغيل ويندوز، برنامج Plus PC Anvisoft، الذي يقدم موسوعة شاملة لحل أبرز مشاكل ويندوز، بشكل آلي ومن دون تدخل المستخدم. وكل ما على الأخير القيام به، هو استخدام زر «NOW FIX» للمشكلة التي يواجهها، وسيعمل البرنامج آلياً على حل المشكلة في ثوان. ومن أهم ميزات النسخة المجانية من البرنامج، تصنيف المشاكل للوصول إليها بسرعة، وتوفير موسوعة وافرة من الحلول، وسرعة التعامل مع المشاكل وحلها. بالإضافة إلى إمكانية تحميل البرنامج بسهولة من خلال الموقع إلكتروني الرسمي للمنتج، وبعد تثبيت البرنامج على الكمبيوتر يمكن البحث في البرنامج عن المشاكل، التي تواجهك ليتولى البرنامج مسألة حلها، والتعامل معها بالشكل الصحيح.