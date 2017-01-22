وفد «الآسيوي» يتفقد ملاعب دبي والشارقة والعين

أبوظبي (الاتحاد)

تابع وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جولاته الميدانية الدورية لملاعب الإمارات المستضيفة لمنافسات النسخة الجديدة لكأس آسيا 2019، وذلك بالتنسيق المشترك مع اللجنة التنفيذية للبطولة، للوقوف على مستوى التحضيرات والخطط التنظيمية، والاطلاع على مراحل وسير العمل الهادفة لتأمين وتلبية متطلبات النجاح لخطط الاستضافة كافة.

وبدأت الزيارات التفقدية في برنامج اليوم الأول بمجموعة دبي، وشملت الاطلاع على ملاعب مكتوم بن راشد آل مكتوم «نادي الشباب» وآل مكتوم، «نادي النصر»، بجانب ملاعب التدريبات المعتمدة والفنادق التي ستقيم بها وفود المنتخبات الآسيوية، كما عقد وفد الاتحاد الآسيوي اجتماعاً مشتركاً مع مجموعة دبي، بحضور عبدالله خليفة المري، وعلي عمر مدير التطوير في مجلس دبي الرياضي، وممثلين عن أندية الشباب والنصر والأهلي والوصل، وشرطة وبلدية دبي، بجانب دائرة النقل والمواصلات، لاستعراض الخطط كافة، وما توصلت إليه المجموعات في مسار العمل التنظيمي.

كما زار وفد الاتحاد الآسيوي في اليوم الثاني ملاعب مجموعة الشارقة، والتي تشمل ملعب نادي الشارقة والتدريبات والفنادق المعتمدة، بحضور ممثلين من مجلس الشارقة الرياضي.

وشهد برنامج الزيارات في اليوم الثالث، الاطلاع على ملاعب مجموعة العين، والتي شملت ملعب خليفة بن زايد وملعب هزاع بن زايد، بجانب ملاعب التدريبات والفنادق المعتمدة لإقامة الوفود، بحضور ممثلين عن مجموعة العين.

ويشمل البرنامج تنظيم قرعة التصفيات، المرحلة النهائية للمنتخبات غير المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم «روسيا 2018»، والتي ضمنت وجودها ومشاركتها في البطولة، بجانب الإعلان عن الشعار الرسمي لكأس آسيا «الإمارات 2019»، وذلك يوم غد، بفندق قصر الإمارات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، بإشراف اللجنة التنفيذية للبطولة.

ويستكمل وفد الاتحاد الآسيوي برنامج الزيارات بالاطلاع على ملاعب مجموعة أبوظبي يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي ستشمل ملعب مدينة زايد الرياضية، ملعب ستاد محمد بن زايد «نادي الجزيرة» وملعب ستاد آل نهيان «نادي الوحدة، بجانب ملاعب التدريبات والفنادق المعتمدة.

من جهته، أكد عارف حمد العواني، مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، أهمية الزيارات الدورية لوفد الاتحاد الآسيوي لملاعب مجموعات أبوظبي ودبي والشارقة والعين المستضيفة لمنافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية في نسختها الجديدة، مبيناً أن اللجنة التنفيذية برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي تولي أهمية كبيرة لمراحل سير العمل بالخطط التنظيمية الموضوعة، وفق البرنامج الزمني المحدد لانتهاء المتطلبات كافة، واستكمال جميع المستلزمات، وصولاً إلى مراحل متقدمة تقودنا للجاهزية التامة من الجوانب كافة.

وأشاد العواني بالجهود المخلصة للمجموعات، ودورها في إبراز خططها التنظيمية أمام وفد الاتحاد الآسيوي الذي يقدم في ختام كل زيارة ميدانية تقارير تفصيلية عن نتائج الزيارة، ترفع للجنة التنفيذية للاطلاع عليها والوقوف على الملاحظات، ومتابعة النواقص الخاصة بمعايير وشروط البطولة، لافتاً إلى أن البرنامج التنظيمي، وفي ظل التنسيق المشترك مع الاتحاد الآسيوي، يسير بالاتجاه الطبيعي نحو تقديم الإمارات لبطولة استثنائية تبهر العالم بأكمله، بما يواكب مستوى التقدم الحضاري الذي تشهده الدولة من المجالات كافة.