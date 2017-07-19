واشنطن: بيونج يانج لا تستطيع قصفنا

واشنطن (رويترز)

قال الجنرال بول سيلفا نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أمس، إن كوريا الشمالية لا تملك القدرة على قصف الولايات المتحدة «بأي درجة من الدقة»، وعلى الرغم من أن صواريخها تملك المدى اللازم للقيام بذلك، إلا أنها لا تملك القدرة اللازمة لتوجيه الصواريخ. وقال سيلفا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي: «لا أعتقد أن الاختبار الذي أجري في 4 يوليو يظهر أن لديهم القدرة على ضرب الولايات المتحدة، بأي درجة من الدقة أو الثقة أو النجاح بشكل معقول».

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قالت كوريا الشمالية، إنها اختبرت أول صاروخ باليستي عابر للقارات، وإنها أتقنت تكنولوجيا تركيب رأس نووية على الصاروخ.