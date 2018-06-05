زمن المساء.. وقت التسبيح واتصال الليل بالنهار

سعيد ياسين (القاهرة)
وقت المساء.. من بعد الزوال إلى الغروب، وقيل: إذا أقبل الليل بظلامه، ورد هذا الزمن في موضع واحد من القرآن الكريم بصيغة الفعل «تُمْسُونَ»، وجاء مع «الصباح، والعشي، والظهر».
ويدل على استعمال المساء من حين تغرب الشمس بعض الأحاديث، قال معاذ بن جبل، خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك، فكان لا يروح حتى يبرد، ويجمع بين الظهر والعصر، فإذا أمسى جمع بين المغرب والعشاء.
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وعرّف الماوردي «المساء» بأنه بدوّ الظلام بعد المغيب، وقال ابن كثير: هو إقبال الليل بظلامه، وقال ابن عاشور: «كلمة المساء تشمل أول الليل»، وقال: «الإمساء، اقتراب غروب الشمس إلى العشاء».
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يقول الإمام الشعراوي، في تفسيره، (فَسُبْحَانَ للَّه...)، هي في ذاتها عبادة وتسبيح لله وتعني: أُنزِّه الله عن أن يكون مثله شيء، وفي القرآن تجد أن الله تعالى مُسبَّح أزلاً قبل أن يخلق مَنْ يُسبِّحه، فالتسبيح ثابت لله أولاً، وبعد ذلك سبَّحت له السماوات والأرض، ولم ينقطع تسبيحها، إنما ما زالت مُسبِّحة لله، وعليك أيها الإنسان أن تكون كذلك مُسبِّحاً.
وفي قوله تعالى: (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...)، «سورة الروم: الآية 18»، فصلَتْ بين الأزمنة المذكورة، فجعلت (... تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ)، في ناحية، (... وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ) في ناحية، مع أنها جميعاً أوقات وأزمنة في اليوم والليلة، لأنه سبحانه يريد أن يُشعرنا أن له الحمد، ويجب أن تحمده على أنه مُنزَّه عن المثيل.
وتنبع أهمية التسابيح، في أنها تكسب المسلم رضى الله سبحانه وتعالى. وتجلب الرزق للمسلم الملتزم بها. وتريح القلب وتنشر الطمأنينة والراحة النفسية في قلب المسلم. كما تطرد الشيطان وتعيذ المسلم منه. وتزيل الهم والغم وتمنح القلب بهجة وسرور وتنير الوجه. وتمنح القلب الاستشعار بعظمة الخالق جل جلاله. تعيد المسلم إلى الله عزّ وجلّ، وتقرّبه منه جلّ جلاله.