الاحتلال يقتل فلسطينياً دهس جنديين إسرائيليين

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعدم الجيش الإسرائيلي شاباً فلسطينياً أمس بعد تنفيذه هجوماً بسيارة قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن الجيش ووزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد الجيش أن الهجوم وقع على مدخل بلدة بيت عينون شمال الخليل، ما أدى إلى إصابة جنديين، مشيراً الى أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على المهاجم. من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان «استشهاد الشاب رأفت نظمي الحرباوي (30 عاماً)».

وقالت مصادر فلسطينية إن الشهيد جرى استهدافه بإطلاق نار مكثف من الجيش الإسرائيلي داخل مركبة كان يقودها قرب مفرق عسكري في شرق الخليل، فيما تم منع سيارات الإسعاف من انتشاله.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني استهدف عدداً من جنوده بعملية دهس بمركبته ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح متوسطة قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.