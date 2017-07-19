الانقلابيون يمنعون وصول خبراء دوليين إلى صنعاء

واشنطن (وكالات)

قال سفير اليمن في واشنطن، إن الميليشيات الانقلابية، منعوا وصول خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والراصدين التابعين للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من دخول العاصمة صنعاء. وذكر أحمد عوض بن مبارك، إن الانقلابيين يمنعون الصحفيين والنشطاء المستقلين، من التحقيق في الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبوها منذ قيامهم بالانقلاب. وأكد بن مبارك « أن الانقلابيين هم الطرف الذي يسعى إلى إخفاء الحقائق وتشويه الرأي العام بمنعهم الصحفيين الدوليين المستقلين من زيارة المناطق التي يسيطرون عليها».

وقال إن الحكومة الشرعية حريصة على السلام، وإنها تبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، لافتاً «إلى أن الانقلابيين هم من عرقل تلك المساعي والجهود بتعنتهم ورفضهم للسلام».