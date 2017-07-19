المخلافي: «التحالف» كسر أطماع إيران وحال دون تحقيق نفوذها في اليمن

الجزائر (وكالات)

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أن التحالف العربي كسر أطماع ‏إيران وحال دون تحقيق نفوذها في اليمن، مثمناً موقف التحالف الداعم والمساند للجيش الوطني ‏والمقاومة الشعبية وتضحيات القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي، حيث أسهم ذلك ‏الدعم في تحرير 80 % من الأراضي اليمنية من سيطرة الميليشيات الانقلابية.‏‏ ونوه المخلافي، خلال لقائه بالعاصمة الجزائرية رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية ‏المعتمدين لدى الجزائر، بالموقف العربي والدولي الموحد الداعم للشرعية ودور التحالف ‏العربي، مشيراً إلى أن شعب ‏بلاده يرفض أن تحكمه ميليشيات متخلفة تدار من الخارج من قبل قوى إقليمية تسعى للتوسع ‏واستهداف الأمن القومي العربي.‏

وجدد المخلافي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» موقف حكومته وانفتاحها مع ‏المقترحات كافة التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ بشأن ‏تسليم ميناء ومحافظة الحديدة وانسحاب الميليشيا الانقلابية منها وإنشاء لجنة اقتصادية لتسلم ‏الموارد في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات وتحويل مرتبات موظفي الدولة كافة ، مبيناً ‏أن الانقلابيين أعلنوا رفضهم لتلك المقترحات وهو ما يعكس عدم رغبتهم في تحقيق السلام.‏ وقال وزير الخارجية اليمني، إن الحكومة اليمنية تتصرف بمسؤولية تجاه شعبها وتسعى ‏لتحقيق سلام حقيقي ومستدام بينما الميليشيات لا تعترف بأي التزامات أو مسؤوليات تجاه الشعب ‏ولا تكترث لمعاناة السكان، مشيراً إلى أن كل ما يقوم به الانقلابيون هو الاستمرار في الممارسات التي أدت إلى انتشار المجاعة في المناطق التي يسيطرون عليها وتدمير ‏بنية وآليات التعليم وانتشرت الأمراض وأخطرها وباء الكوليرا وهم بذلك يستدعون الآفات ‏الثلاث الفقر والجهل والمرض.‏ من جهتهم أعرب السفراء العرب عن حرص دولهم على تحقيق السلام في اليمن ومواقف ‏حكوماتهم الثابتة والمبدئية في دعم الحكومة الشرعية ، متمنين عودة الأمن والاستقرار لليمن ‏وتجاوز المرحلة المؤلمة.‏