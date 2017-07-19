الإمارات تواصل دعم القطاعات الخدمية في عدن

عدن (الاتحاد، وام)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعداتها لمختلف القطاعات الخدمية في المحافظات اليمنية المحررة، وذلك ضمن جهودها في عملية إعادة الأمل وإنعاش الحياة من جديد.

وضمن الدعم المخصص لقطاع صندوق النظافة وتحسين المدينة، سلمت الإمارات أمس في عدن 600 شجرة نوع «الغاف» لصندوق النظافة وتحسين المدينة عدن، وذلك لزراعتها في المنطقة الواقعة بين العريش وساحل أبين، بحسب القائمين على الصندوق في عدن. وحضر التسليم وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية وعضو المجلس الانتقالي عدنان الكاف ومدير صندوق النظافة في عدن قائد راشد أنعم. وخلال التسليم، أشاد الكاف بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في المحافظات المحررة بهدف تطبيع الحياة فيها، وقال إن تلك الجهود المتواصلة أثمرت عودة الحياة إلى طبيعتها في هذه المحافظات. وشكر دولة الإمارات على كل ما تقدمه لأبناء عدن وفي مختلف المجالات، وقال إن هذه الأشجار هي جزء بسيط من الدعم الكبير المقدم لكل القطاعات الخدمية والأمنية والعسكرية. بدوره، قال مدير صندوق النظافة في عدن قائد راشد أنعم، إن هذه الأشجار ستساهم بشكل كبير في تشجير أجزاء واسعة من عدن، خصوصاً أن هذه الأشجار تقاوم الجفاف ومختلف الظروف المناخية.

وتعد شجرة الغاف واحدة من أكثر الأشجار البرية التي تتحمّل درجات الحرارة والجفاف الشديد، وهي تنمو في الإمارات بكثرة مع أشجار القرط والنيم والسدر. كما تتحمّل الملوحة العالية، ولا تستهلك الكثير من المياه وتتحمّل تقلبات الجو والرياح، وهي ملائمة للزراعة في التربة الملحية الرملية، حيث تتعمّق جذورها في التربة لمسافات بعيدة، وقد يصل ارتفاعها إلى 12 متراً.

وحظيت أشجار الغاف بمكانة خاصة في التراث الإماراتي، وبرز ذلك من خلال الاهتمام الكبير من قبل المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، الذي منع قطعها في إمارات الدولة كافة، وأمر باستزراع غابات جديدة واسعة من الغاف.