«اللولو» تفتتح فرعاً جديداً في العين

العين (الاتحاد)

افتتحت مجموعة اللولو مؤخراً أحدث فروعها في مدينة العين. وتم افتتاح الهايبرماركت الثامن للمجموعة في مدينة العين والفرع السادس والأربعين بعد المائة رسمياً من قبل عبد الله محمد سعيد المروشد السبوسي، بحضور ناصر المعمري، مدير الأوقاف بالعين، وحمد راشد الظاهري، والعقيد سيف الظاهري، والرائد راشد الكعبي.

كما حضر الافتتاح يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، والسيد سيف الدين طاهر روباوالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للمجموعة، والسيد شاجي جمال الدين، المدير الإقليمي للمجموعة في العين وعدد من كبار الشخصيات. ويقع الهايبرماركت الجديد في منطقة زاخر بمدينة العين، ويمتد على مساحة 50 ألف قدم مربعة. ويضم الهايبر ماركت مجموعة كبيرة من منتجات البقالة، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، والإكسسوارات، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، والقرطاسية، ومنتجات الرياضة وغيرها الكثير. كما سيتم تخصيص جزء متخصص للفواكه الطازجة، والخضراوات، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، جميعها تحت سقف واحد.