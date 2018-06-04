مصنع جديد لإنتاج الزيوت في «حمرية الشارقة»



تاريخ النشر: الثلاثاء 05 يونيو 2018 الشارقة (الاتحاد) وقـع سـعـود سـالـم الـمـزروعـي، مـديـر هـيـئـة الـمـنـطـقـة الـحـرة بـالـحـمـريـة وهـيـئـة الـمـنـطـقـة الـحـرة لـمـطـار الـشـارقـة الـدولـي، اتـفاقـيـة اسـتـثـمـار مـع رامـيـش بـاريـك - رئـيـس مـصـفـاة الـنـفـط «قـنـدهـار» الـهـنـدية الـمـحـدودة لإنـشـاء مـشـروع مـتـكـامـل لإنـتـاج الـزيـوت الـبـيـضـاء والـبـرافـيـن الـسـائـل الـخـفـيـف والـسـوائـل الـهـيـدرولـيـكـيـة، وزيـوت الـمـحـولات وزيـوت مـعـالـجـة الـمـطـاط وزيـوت الـمـحـركـات والـزيـوت الـصـنـاعـيـة. يهدف الاستثمار الجديد إلى اسـتـيـعـاب الـطـلـب الـمـتـزايـد لـلـزيـوت الـمـنـتـجـة للاسـتـخـدام فـي صـنـاعـة مـسـتـحـضـرات الـتـجـمـيـل والـمـنـتـجـات الـطـبـيـة ومـعـالـجـة الـمـطـاط والـمـحـولات والـمـركـبـات، والـعـديـد مـن الـصـنـاعـات الأخـرى، كـالـحـديـد والـصـلـب. وذكـر الـمـزروعـي أن الـمـنـطـقـة الـحـرة بـالـحـمـريـة تـمـثـل الـوجـهـة الاسـتـثـمـاريـة الـمـفـضـلـة لـلـصـنـاعـات الـثـقـيـلـة وصـنـاعـة الـبـتـروكـيـمـاويـات، لـمـا تـتـمـيـز بـه مـن مـوقـع اسـتـراتـيـجـي مهم واتـصـالـهـا بـمـيـنـاء الـحـمـريـة الـذي يـدعـم عـمـلـيـات الاسـتـيـراد والـتـصـديـر لـلـشـركـات الـمـسـتـثـمـرة. ومـن جـانـبـه، أوضـح بـاريـك أن مـشـاريـع الـشـركـة فـي الـهـنـد تـعـمـل بـكـامـل طـاقـتـهـا الاسـتـيـعـابـيـة، لـذا كـان الـتـوجـه إلـى تـنـفـيـذ مـشـاريـع تـوسـعـيـة خـارج الـهـنـد لـتـلـبـيـة الـطـلـب الـمـتـزايـد عـلـى مـنـتـجـات الـشـركـة، وكـانـت دولـة الإمـارات الـعـربـيـة الـمـتـحـدة هـي الـوجـهـة الأولـى لـمـا تـتـمـيـز بـه مـن مـنـاخ اسـتـثـمـاري مـسـتـقـر. وبدوره، قال سـايـمـون فـيـلـيـب نـائـب الـرئـيـس والـرئـيـس الـتـنـفـيـذي لـلـمـشـروع الـجـديـد (تـيـكـسـول)، إن الـمـشـروع الأسـاسـي سـيـمـتـد عـلـى مـسـاحـة 43 ألف قـدم مـربـعة، ويـتـضـمـن خـط الإنـتـاج الـرئـيس ومـخـتـبـرات ومـركـزا لـلأبـحـاث والـتـطـويـر، متوقعا أن تـبـلـغ الـطـاقـة الإنـتـاجـيـة الـسـنـويـة لـلـمـصـنـع فـي الـمـرحـلـة الأولـى 50 ألف طـن مـتـري.