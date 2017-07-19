طفلة جنوب أفريقية تتحضر لعرش «مملكة المطر»

ميدراند، جنوب أفريقيا (أ ف ب)

تستعد الطفلة الجنوب أفريقية، ماسالانبو مودجادجي للتربع خلال سنوات على عرش «مملكة المطر»، لامتلاكها قدرات خاصة تتعلق بالاستمطار.

هذه الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً، والتي تحلم بدراسة الطب، هي حالياً وريثة سلالة ضاربة في القدم، منذ وفاة والدتها سنة 2005، حين كان عمرها بضعة أشهر فقط.

ويقر القانون الجنوب أفريقي بسلطتها على قبيلة بالوبيدو شمال جنوب أفريقيا، لكن يحظر تربعها على العرش قبل سن الثامنة عشرة. ومنذ قرنين، هذه المملكة المنحدرة من زيمبابوي تنصّب نساء على رأسها.

وبانتظار انطلاق عهدها، تقيم ماسالانبو بين جوهانسبرج وبريتوريا وهي ترتاد يومياً المدرسة التي ينقلها إليها سائق بسيارة صغيرة. ولا يحق لهذه الفتاة التي تتكفل برعايتها عائلة وزيرة التربية الحالية في جنوب أفريقيا انجي موتشيجكا، الإدلاء بأي تصريحات قبل تتويجها. وخلال استقبالها فريق وكالة فرانس برس، استبدلت ملابسها السوداء بثوب تقليدي وعصبة للرأس من اللآلئ الملونة.

ويوضح زوج الوزيرة ماثولي، ولي أمر الملكة ومستشارها القانوني «هي تريد حقاً التحضر للحكم في العالم المعاصر، رعاياها سيكونون أناساً مثقفين وهي تريد أن تكون كذلك».

ويوضح عالم الإناسة في جامعة ويتس في جوهانسبرج ديفيد كوبلاند «ملكة المطر شخص مقدس، ولها صلاحيات ممنوحة من جماعتها شبيهة بتلك المعطاة للبابا في الكنيسة الكاثوليكية».