رونالدو يغيب عن «السوبر الأوروبي» ويظهر في «الكلاسيكو» !

أنور إبراهيم (القاهرة)
رغم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يعلن رسمياً حتى الآن ما إذا كان سيبقى في ناديه ريال مدريد أم سيرحل، إلا أن صحيفة «ماركا» تحدثت عن برنامجه خلال هذا الصيف، ما ينبئ بأنها واثقة من استمراره مع «الملكي»، إذ ذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الفرنسي زين الدين زيدان وضع جدولاً زمنياً وخطة محددة لتأهيل نجمه البرتغالي وإراحته بالقدر الكافي، نظراً لمشاركته في كأس القارات مع منتخب بلاده، ولهذا أصدر «زيزو» أوامره بمنحه راحة سلبية شهراً كاملاً.
وأكدت الصحيفة أن رونالدو لن يعود إلى صفوف الفريق للتدريبات إلا قبيل المواجهتين المنتظرتين بين الريال والبارسا في ذهاب وعودة «الكلاسيكو» واللتين ستقامان خلال شهر أغسطس المقبل.
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وترتيباً على ذلك أيضاً، قالت «ماركا»: «لن يلعب رونالدو مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي سيكون طرفاها ريال مدريد بطل «الشامبيونزليج» ومانشستريونايتد الإنجليزي بطل الـ «يوروبا ليج»، وهي المباراة المقرر إقامتها يوم 8 أغسطس المقبل في مدينة سكوبيه بمقدونيا».
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ولما كان زيدان نجح في سياسته مع رونالدو خلال الموسم المنقضي وحقق النتائج المرجوة من وراء خطة منحه الوقت الكافي للراحة، فإن الجميع في النادي الملكي وبوجه خاص فلورنتينو بيريز رئيس النادي - يتفهمون وجهة نظر المدير الفني في ضرورة تنفيذ هذه الخطة.