رونالدو يغيب عن «السوبر الأوروبي» ويظهر في «الكلاسيكو» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يعلن رسمياً حتى الآن ما إذا كان سيبقى في ناديه ريال مدريد أم سيرحل، إلا أن صحيفة «ماركا» تحدثت عن برنامجه خلال هذا الصيف، ما ينبئ بأنها واثقة من استمراره مع «الملكي»، إذ ذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الفرنسي زين الدين زيدان وضع جدولاً زمنياً وخطة محددة لتأهيل نجمه البرتغالي وإراحته بالقدر الكافي، نظراً لمشاركته في كأس القارات مع منتخب بلاده، ولهذا أصدر «زيزو» أوامره بمنحه راحة سلبية شهراً كاملاً.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو لن يعود إلى صفوف الفريق للتدريبات إلا قبيل المواجهتين المنتظرتين بين الريال والبارسا في ذهاب وعودة «الكلاسيكو» واللتين ستقامان خلال شهر أغسطس المقبل.

وتابعت الصحيفة أنه سيتعين على رونالدو أن يجري قبل ذلك الفحص الروتيني بالمركز الطبي بالنادي، وبعدها سيلتقي بزملائه اللاعبين في «فالديبيباس» مركز تدريب الفريق، بعد عودتهم من جولة الإعداد بالولايات المتحدة، ومعنى ذلك أنه لن يشارك معهم في المباراة الودية التي سيلعبونها ضد فريق برشلونة والمقرر إقامتها يوم 30 يونيو الجاري بمدينة ميامي الأميركية.

وترتيباً على ذلك أيضاً، قالت «ماركا»: «لن يلعب رونالدو مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي سيكون طرفاها ريال مدريد بطل «الشامبيونزليج» ومانشستريونايتد الإنجليزي بطل الـ «يوروبا ليج»، وهي المباراة المقرر إقامتها يوم 8 أغسطس المقبل في مدينة سكوبيه بمقدونيا».

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن زيدان يرى أن نجمه البرتغالي سيكون بحاجة لعشرة أيام أخرى على الأقل، بعد إجازة الشهر قبل المشاركة في أي مباراة ولهذا فإنه لن يخاطر بإشراكه في مباراة صعبة مثل مباراة مانشستر يونايتد، والتي قد تشهد ضغوطاً كبيرة وانفعالات متضاربة بحكم أن رونالدو كان لاعباً سابقاً في مان يونايتد. وبذلك ستكون العودة الحقيقية لرونالدو للملاعب في مباراة ذهاب الكلاسيكو ضد برشلونة في «السوبر الإسباني» أحد يومي 13 أو 14 أغسطس القادم في استاد «كامب نو» معقل البارسا، ومن بعدها مباراة العودة في نفس الأسبوع أحد يومي 15 أو 16 من نفس الشهر.

ولما كان زيدان نجح في سياسته مع رونالدو خلال الموسم المنقضي وحقق النتائج المرجوة من وراء خطة منحه الوقت الكافي للراحة، فإن الجميع في النادي الملكي وبوجه خاص فلورنتينو بيريز رئيس النادي - يتفهمون وجهة نظر المدير الفني في ضرورة تنفيذ هذه الخطة.