«الشرطة الرياضي» يعتمد أنشطة موسم 2017 - 2018

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي خطة النشاط الرياضي للموسم 2017 - 2018 وتعديل مسمى بطولة الشرطة لرياضات الدفاع عن النفس للكليات والمعاهد ومدارس ومراكز التدريب، لتصبح بطولة الشرطة للكليات والمعاهد ومدارس ومراكز التدريب، وإضافة مسابقات لبطولة الشرطة لرياضات الدفاع عن النفس للكليات والمعاهد ومدارس ومراكز التدريب مثل السباحة وشد الحبل وألعاب القوى ومسابقات (المضمار)، وإقامة بطولة الشرطة للرماية الأولمبية بنادي الذيد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثاني لعام 2017 برئاسة العميد محمد حميد دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور الأعضاء والذي عقد بمقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الرياضية المدرجة على جدول الأعمال، والذي استعرضه العقيد عارف علي عبيد الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي أمين السر العام للمجلس.

واطلع المجلس على تشكيل منتخب الرماية التكتيكية، ومنتخب السباحة والجو جيتسو والعمل على تشكيل منتخب الجودو، واعتماد تفريغ منتخبات الشرطة اعتباراً من مطلع يوليو الحالي، ولغاية انتهاء الدورة، وتكليف العقيد عارف علي عبيد الريس بالتنسيق مع رئيس الاتحاد لاعتماد مرشح رئاسة وفد منتخبات الدولة والمشارك في الدورة، كما اطلع على خطة إعداد المنتخبات لدورة الألعاب الدولية الثانية مع توفير معسكرات خارجية والمشاركة في بطولات دولية استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الدولية الثانية.

وتمت الموافقة على استحداث وإدراج بطولة الوحدات التخصصية ضمن خطة نشاط 2017 - 2018 على أن تقام بعد بطولة الرماية السنوية بأسبوعين على الأقل وباستضافة القيادة العامة لشرطة دبي مع توفير القيادة المستضيفة الأدوات والمعدات اللازمة كافة للبطولة ،واستحداث وإدراج بطولة الدفاع المدني ضمن خطة النشاط، وتم الإبقاء على بطولة الشرطة للقيادات والإدارات العامة للشرطة لمسابقات (جودو - كراتيه - تايكواندو - الجو جيتسو).

وأوصى المجلس بتطبيق نظام الايبسك المعتمد من لجنة تطوير مسابقات الرماية بنظام احتساب نتائج مسابقة الرماية التكتيكية بالبطولات القادمة وفقاً للجنة الدائمة لتطوير بطولات الرماية، وأثنى على تشكيل أعضاء لجنة تطوير مسابقات الرماية وتنفيذ قرار مجلس الإدارة بشأن إدخال رماية السيدات في نقاط درع الرماية رقم 35 وقرار مجلس الإدارة بأن تكون السنة الأولى بطولة تجريبية، والسنة الثانية ضمن نقاط الدرع في البطولات المدرجة مستقبلا، والالتزام بالتوقيتات المعلنة في البرنامج العام لبدء المسابقات في بطولات الرماية، وتشكيل فريق عمل لصياغة اللائحة العامة للرماية، وإضافة التعديلات الجديدة ومخاطبة مسؤولي الرماية بالقيادات والإدارات العامة ولجنة حكام البطولة لتقديم المقترحات والتعديلات على أن يتم إعلام المجلس بالنتائج خلال شهر أغسطس المقبل.

ووافق المجلس على تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية من قبل الاتحاد ومخاطبة القيادات والإدارات العامة بتزويد الاتحاد بأسماء أصحاب الإنجازات الرياضية لديهم.