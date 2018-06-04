تعرف على الدولة التي بها أكبر عدد من المناطق الزمنية !

د ب أ

يعلم أي شخص يسافر من قارة إلى أخرى أن عليه إعادة ضبط ساعة يده وكذلك ساعته البيولوجية وفقا للمنطقة الزمنية التي يتوجه إليها.

وهناك 24 منطقة زمنية حول العالم. ومن الممكن أن تكون هناك العديد من المناطق الزمنية المختلفة في دولة واحدة، مثل الولايات المتحدة، التي تتعدد بها المناطق الزمنية.

وبناء على المكان الذي تتواجد فيه في البر الرئيسي للولايات المتحدة، يمكن أن تكون منطقتك هي "التوقيت الشرقي القياسي" (EST) الذي يأتي متأخرا بخمس ساعات عن "توقيت وسط أوروبا" (CET)أو "توقيت المحيط الهادئ القياسي" (PST)المتأخر بثماني ساعات.

وهذا ليس غريبا نظرا لكبر مساحة البلاد. ولكن ما هي الدولة التي بها أكبر عدد من المناطق الزمنية حول العالم؟ كثيرون قد يتوقعون أنها روسيا، نظرا لامتدادها الواسع بين قارتي أوروبا وآسيا.

إلا أن الإجابة الصحيحة أكثر إدهاشا : إنها فرنسا، رغم أنها تقع كلها داخل المنطقة الزمنية لوسط أوروبا، مثلها مثل بقية دول أوروبا الوسطى.

ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من المستعمرات الفرنسية السابقة التي لا تزال تعد من الناحية الرسمية أراضٍ فرنسية. ويشمل هذا جزر جوادلوب في منطقة البحر الكاريبي، و"لا ريونيون" في المحيط الهندي، وبولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادئ.

وتأتي كل من الولايات المتحدة وروسيا في المرتبة التالية بعد فرنسا من حيث المناطق الزمنية، حيث توجد في كل منهما 11 منطقة زمنية مختلفة. وتتنوع المناطق الزمنية في الولايات المتحدة نظرا لوجود مناطق تابعة لها بعيدا عن البر الرئيسي بينما تتنوع في روسيا لمساحتها الهائلة.