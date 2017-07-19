المحرزي: «ذهبية» مريم العامري أسعدت الوحداوية

أبوظبي (الاتحاد)

قال عبيد المحرزي عضو مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الأخرى إن الميدالية الذهبية التي حققتها مريم العامري في جولة طوكيو أسعدت كل مسؤولي النادي، لأنها فازت بها عن جدارة واستحقاق على حساب لاعبة برازيلية أكثر منها خبرة، مشيراً إلى أن اليازية الشهياري لولا إصابتها بخلع في كتفها من قبل، وتجددها عليها أثناء النزالات لكانت قد حققت الأفضل، حيث إنها حصلت على المركز الرابع، واضطرت للاستسلام في نزال المركزين الثالث والرابع، ونحن على ثقة بأنها في حال شفائها لن تتنازل عن حصد ميدالية، كما أن أشواق كانت قريبة من الفوز، وتقدمت في بداية النزال على منافستها، ولكنها استفادت الخبرة من تلك المشاركة.

وقال: لدينا 70 فتاة في الأكاديمية ونركز على الفتيات، جنباً إلى جنب مع البنين، وقد اخترنا النخبة منهن فقط للمشاركة في طوكيو، ونهنئ مسؤولي النادي على إنجاز مريم العامري، ونؤكد أن الوحدة سيوجد بقوة في البطولات والجولات المقبلة، بأعداد أكبر من خلال الدفع بالرجال والسيدات معاً، وسوف نحرص على تقديم الأفضل لأننا لدينا واحدة من أفضل الأكاديميات.