القايد ينتزع فضية 400 متر في «مونديال القوى» بلندن

أسامة أحمد (لندن)

أهدى محمد القايد بطلنا الأولمبي الإمارات فضية سباق 400 متر على الكراسي المتحركة الفئة تي 34 في «مونديال بارالمبية» ألعاب القوى مساء أمس الأول بالملعب الأولمبي، بعد منافسة قوية بينه وبين التونسي وليد كتيلة ابتسمت أمتاره الأخيرة للبطل التونسي الذي حلق بالميدالية الذهبية، بينما كان المركز الثاني والميدالية الفضية للقايد، بينما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى لاعب فلندا.

ونجح القايد في صيد أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث عزز الميدالية البرونزية التي أحرزها في سباق 100 متر بإنجاز آخر في سباق 400 متر، مؤكداً نجوميته في هذا المضمار رغم حالة الحزن التي تخيم على البعثة بعد وفاة عبدالله حيايي في الملعب قبل انطلاق الحدث، ليرتفع رصيد الإمارات من الميداليات إلى اثنتين.

وحصل لاعبنا محمد الكعبي على المركز السابع في دفع الجلة الفئة تي 36.

وأطلق القايد بعد إنجازه الثاني في «مونديال لندن» صرخة إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، معرباً عن حزنه في مسألة آلية تقييم البطولات الخاصة، مشيراً إلى أنه لا مقارنة بين كأس العالم وبطولة العالم التي يشارك فيها حالياً.