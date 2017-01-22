رواية جديدة لعراق مع معرض أبوظبي للكتاب

رانيا حسن (دبي)

يعكف الروائي والإعلامي ناصر عراق على وضع الرتوش الأخيرة لأحدث رواياته المزمع صدورها، تزامناً مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب القادم في دورته السابعة والعشرين، وهي الرواية الثامنة له.

وفي تصريح خاص لـ(الاتحاد) قال عراق: «تتناول الرواية عالم الصحافة في مدينة القاهرة، وما تحمله من خبايا وأسرار، وتدور الأحداث في ربع القرن الأخير، وتحديداً من العام 1991 وحتى 2014».

وأكد: «تعكس الرواية حالة الصراع الموجود في هذه الفترة على المناصب والتقرب من أصحاب القرار، وما نتج عنه من مشاحنات وإحباطات في شخصيات الرواية، وحالة الغليان التي كانت ملموسة داخل أروقة صاحبة الجلالة، كما تتطرق الرواية أيضاً إلى حالات مختلفة من الفساد الذي عم في تلك الفترة. وتمزج بين الواقع والخيال في حبكة روائية تتخللها قصة حب بين صحفي شاب وشاعرة عبر تفاصيل حياتهما اليومية، وعلاقتهما بالأحداث الموجودة في القاهرة».