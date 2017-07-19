الأسهم تتماسك أمام عمليات جني أرباح

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت الأسهم المحلية أمس أمام عمليات بيع محدودة لجني أرباح، وذلك عقب ارتفاعات متواصلة على مدى عدة جلسات سابقة، ومع ذلك فإن بعض الأسهم القيادية ساهمت في تقليص الانخفاض.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.08% ليغلق عند مستوى 4572 نقطة، كما أغلق سوق دبي المالي منخفضاً بنسبة 0.68% عند مستوى 3578 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات في أسواق المال الإماراتية يوم أمس، نحو 580 مليون درهم، توزعت على 105 ملايين درهم تداولات سوق العاصمة أبوظبي و475 مليون درهم تداولات سوق دبي المال.

وقال إياد البريقي مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية إن عمليات جني الأرباح التي تمت أمس كانت طبيعية ومتوقعة مع الارتفاعات القوية التي شهدها عدد من الأسهم خلال الفترة الماضية.

وتابع أن نتائج الشركات المالية التي تم الإعلان عنها حتى الآن مشجعة، مشيراً إلى أن المستثمرين ما زالوا متمسكين بأسهمهم. وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي إبرام 651 صفقة على أسهم 28 شركة وكانت محصلتها ارتفاع أسعار 13 شركة واستقرار أسعار 5 شركات دون تغيير، مقابل تراجع أسعار 10 شركات مقارنة مع مستويات إغلاقها الرسمية ليوم أول أمس.

واستحوذت أسهم بنك أبوظبي الأول على نحو 30 مليون درهم من قيمة التداول وأغلق سهم البنك مستقراً دون تغيير عند 10.85 درهم للسهم، تلاه التداولات على أسهم شركة الدار العقارية بقيمة 21.3 مليون درهم، والتي ارتفع سهمها بقيمة 3 فلوس إلى 2.40 درهم للسهم. كما استحوذت أسهم «اتصالات» على 9.3 مليون درهم وأغلق السهم منخفضاً بقيمة 10 فلسات عند مستوى الإغلاق البالغ 18.25 درهم للسهم. وسجل صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي أمس، محصلة بيع بقيمة 24.2 مليون درهم.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تنفيذ 4.243 صفقة توزعت على 268 مليون سهم.

وشهد التداول ارتفاع 6 شركة وهبوط 19 شركة وثبات أسعار 7 شركة وتلقى السوق دعماً من ارتفاع سعر سهم إعمار العقارية الذي قلص خسائر المؤشر العام للسوق، حيث أغلق سهم الشركة على 8.11 درهم بنسبة ارتفاع 1.250%، ثم إعمار مولز بإغلاق 2.540 درهم بنسبة تغير بلغت 1.2%، بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها شركة داماك العقارية دبي بإغلاق 4.030 درهم التي كانت قد سجلت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات السابقة، وتراجع السهم أمس، بنسبة بلغت 9.03%، نتيجة عمليات جني أرباح، إلى ذلك انخفض سعر سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 1.4% عند مستوى الإغلاق 3.53 درهم واستحوذت التداولات على «إعمار العقارية» و«أرابتك» و«داماك» على أكثر من 203 ملايين درهم من إجمالي قيمة التداولات في السوق. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال يوم أمس، نحو 228.29 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.11% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 242.06 مليون درهم لتشكل ما نسبته 51.01% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 13.770 مليون درهم كمحصلة بيع.