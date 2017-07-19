«جمارك دبي» توقع مذكرة تفاهم مع «إسعاف دبي»

دبي (الاتحاد)

وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتعزيز التعاون والتنسيق والعمل على تبادل خدمات التدريب بين الطرفين، حيث قام أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي وخليفة حسن بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتوقيع مذكرة التفاهم بهدف دعم تطور العلاقات المتبادلة بشكل مستمر لخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وحضر توقيع الاتفاقية من جمارك دبي عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وفريد حسن المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، كما حضر توقيع الاتفاقية جمال عيسى الرويعي مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وتعمل جمارك دبي ومؤسسة دبي للإسعاف بموجب مذكرة التفاهم على التعاون في مجال التدريب من خلال المشاركة المتبادلة بين الطرفين في الفعاليات التدريبية والثقافية والتوعوية المتخصصة، والعمل على إطلاق وتنفيذ المبادرات المشتركة، كما يعمل الطرفان على تعزيز تبادل المعرفة المتعلقة ببرامج التميز لديهما عبر المقارنات المرجعية بين هذه البرامج.