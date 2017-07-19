«أبوظبي العالمي» يعتمد «معايير الإبلاغ الموحدة»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد سوق أبوظبي العالمي اللوائح التنظيمية لتطبيق «معايير الإبلاغ الموحدة»، وذلك دعماً لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً بتطبيق معايير الإبلاغ المشترك وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية وضعتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب بيان صادر عن السوق أمس.

وأوضح أن هذه اللوائح التنظيمية كانت قد أقرت من قبل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ووضعت حيز التنفيذ فورياً، وهي متوافرة للعموم ومنشورة على موقع سوق أبوظبي العالمي دعماً للشفافية وممارسات الحوكمة الجيدة للشركات. وتقتضي اللوائح التنظيمية لمعايير الإبلاغ الموحدة من جميع المؤسسات المالية المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي أن تمتثل لمقتضيات معايير الإبلاغ الموحدة مع كون موعد تسليم أول تقرير سنوي في الإمارات العربية المتحدة يوم 30 يونيو 2018، وقد تم تبليغ المؤسسات المالية المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي أصولاً وأحيطت علماً بمتطلبات معايير الإبلاغ الموحدة وقد بدأت منذ الآن بجمع المعلومات ذات الصلة من 31 ديسمبر 2016 للحسابات الموجودة، ومن 1 يناير 2017 بالنسبة للحسابات الجديدة.