110 ملايين برميل نفط مخزونات الإمارات والسعودية في اليابان

طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة في اليابان أمس الثلاثاء أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تملكان مخزونات في اليابان تصل لنحو 110 ملايين برميل دون تغير عن الشهر السابق.

وتتيح حكومة اليابان سعة تخزين مجاناً على أراضيها لشركة أرامكو السعودية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويمكن لكل منهما تخزين ما يصل إلى نحو 6.3 مليون برميل من النفط.

ولا توجد أرقام لمخزونات كل شركة على حدة.

وفي مقابل حق التخزين المجاني تنال اليابان أولية في السحب من المخزونات في حالات الطوارئ وحق التعامل معها كمخزونات شبه حكومية، وتحسب نصف الكمية ضمن احتياطيات الخام الوطنية الاستراتيجية.