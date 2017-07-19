136 مليار درهم زيادة أصول القطاع المصرفي بالإمارات

يوسف البستنجي(أبوظبي)

ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي الإماراتي 136 مليار درهم خلال عام لتصل إلى 2654 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بنمو نسبته 5.4% مقارنة مع 2518.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2016، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

وزاد الائتمان المصرفي من القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك العاملة بالدولة لعملائها بقيمة 56.1 مليار درهم بنمو 3.6% خلال نفس الفترة لتصل إلى 1599.5 مليار درهم مقارنة مع 1543.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2016.

وارتفع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بقيمة 96.1 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 6.4% ليصل إلى 1589.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 1493 مليار درهم بنهاية يونيو 2016.

ويأتي النمو على أساس سنوي رغم أن البيانات الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي أمس، لشهر يونيو الماضي، تظهر انخفاض إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية للقطاع المصرفي بدولة الإمارات، بنسبة 1.2% تعادل 31.7 مليار درهم لتتراجع من 2.686 تريليون درهم بنهاية شهر مايو 2017 إلى 2.654 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو 2017.