سيرة جبار أبو القزف *

لم تكن ولادة جبار أبو القزف عابرة، فقد اعتبرها البعض، هتكاً صارخاً، للمعتاد، في تلك القرية الحافلة بالخرافات..، ولد أبو القزف وأمه تنزل سلم البيت الطيني، المكشوف دون رادع، عن ظلال فقره، وقد أطلق صرخته الأولى، وأدركها على السلمة الثالثة.
والأغرب من ذلك، وما زاد من حجم أسطورة ولادته، فقد قصّ حبل مشيمته، وهو يرضع ثدي أمه. والسلالم كانت تمهّد لامرأة عجوز، تشقّ جدار باحة البيت، تنبثق حيناً وتضيع بظلال نداءاتها حينًا آخر، في حثّ النسوة، نسوة الحي، وهن مشدوهات بيقين ما يحدث، لجمع أحجار الخافق والحليب، وغيرها، كحجر الجن، وخرزة الحسد! الحسد فعلهم الشاقولي الأوحد، الذي يشدّهم من فعل السقوط في بؤرة العين ومصائبها، ليصنعن له من هذه الأحجار أسورة تليق بعضده الغضّ وتحفظه من أدران الدنيا. وضعوا تحت رأسه ذي الفروة الكثيفة السوداء سكيناً وملحاً وحرملًا، يقطر ماء عشب الأرض. تبرّعت خالته دفتر، بقذف سر مشيمته الذي بدا كعقب سيجارة غالف في باحة المدرسة القريبة من بيتها. لينقطع للنجاح والسرور، تواصلاً مع عادت أسلافه، المقيمة في تربية الأمل.
بدت الأسابيع الأولى هادئة تماماً، إذ جبار لا يبكي إلا حين يتأخّر موعد رضاعته، مما أثار شكوك أمّه، باعتقادها أنه لا يمكن لرضيع بعمره، أن يسكت كل هذا الوقت، وكيف له أن يقاوم صامتاً هجوم وجع الأمعاء الحاد؟ الذي يتعرّض له أقرانه من المولودين حديثاً.
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قام سيد ناصر من مكانه مفتعلاً مشهداً استعراضياً قصيراً، لحكاية توصّله إلى صندوق قديم محاط بخرق خضراء وآثار أكفّ حنّاء اختفت معظم أصابعها، يسكن في زاوية غرفته ويشبه بقايا عرس قديم. يتلفّت سيد ناصر، بصيغة العارف، حين يموت الكلام ويستخرج نوعاً صحراوياً جافاً من الهندباء، من قلب صندوقه الأخضر، يقرأ هلوسات تشبه حلماً يتلاشى. صلّى طويلاً وسجد. كانت تسابيحه تصل إلى رأس الشارع، وتعود إليه على شكل انكسارات، كان يتلذّذ بها وهو يدعك عشبة الهندباء بخفّة مفرطة مع جذور الخروع الزلقة التي كان يحتفظ بها في جيب سترة قديمة، كان قد اشتراها من سوق البصرة القديم، ربّما تعود إلى أحد أفندية ذاك الزمان، معلّقه بمسمار خلف باب حجرته مردداً: الشفاء من الله، لا شك في ذلك، إلا أن الله يورث علمه لبعض من عباده الصالحين.
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مجتزأ من نوفيلا قيد الكتابة.
* العراق &ndash هولندا