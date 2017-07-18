كونفوشيوس.. الحكمة على ظهر سلحـفاة

لهيب عبد الخالق (سيؤول)

ماذا تبقى من كونفوشيوس.. فيلسوف الصين العظيم الذي اغتاله السياسيون ومجَّده الفقراء والبسطاء وعظم فكره العلماء.. فلسفته كانت مصدر دساتير العديد من الملوك، وأثره على الأجيال ما زال يلهم الآباء فيدفعون بأبنائهم إلى معاهد تدرّس فكره: الأخلاق، الإخلاص، الحكمة، والشجاعة.. ذلك الرباعي الذي يهذب النفوس والسلوك ويقوم الإنسان.. كان الإنسان وحيه الوحيد، وسعى إلى رسم طريق الخلاص له في هذه الحياة الفانية.. اقترب من السماء حتى أوشك أن يكون موحداً، في وسط تعددت فيه الآلهة والأديان.. سما بالخُلـُق، وسبق أفلاطون بمدينته الكاملة وفضائلها، كان ملكاً دون أن يتوج أو يحكم، وأرسى «فن الاستدلال».. أسموه «النبي» لكنه كان يرفض ذلك، وكان يكتفي بأن يكون إنساناً.. فماذا تبقى منه؟

في أقصى شرق كوريا الجنوبية، في مدينة كانج ننج الجميلة المحاطة بالجبال، والتي تزينها غابات الصنوبر والبامبو الأسود، وحيث تصدح روائح أشجار الكرز بألوان أزهارها الوردية والبيضاء، وحيث الطبيعة أكثر حناناً على البشر من البشر أنفسهم، يرتكن معهد هيانج جيو منذ 704 أعوام، والذي يتلقى فيه مريدو الكونفوشيوسية تعاليم «المعلم الكبير»، وتنتشر على أحجار قديمة قدم المعهد مفردات أساس الفلسفة الكونفوشيوسة: الأخلاق، الإخلاص، المعرفة، والشجاعة.. تحملها «سلحفاة» الحكمة التي ربما هي العنصر الخامس أو حجر الأساس في فلسفة «المعلم».

لكن التاريخ هذا وحده لا يشفع لعظمة الفكر الفلسفي الذي بنيت عليه ممالك بأكملها، فالمعهد بأبنيته القديمة المصنوعة من أشجار الصفصاف والصنوبريات والبامبو الأسود، يجثو يسار مدرسة ثانوية (سونج جن كوانج)، ويبدو خالياً إلا من بعض التلاميذ الذين يحلو لهم أن يشاركوا في الاحتفالات الدينية لما أصبح يسمى بـ«الديانة الكونفوشيوسة» أو لنقل المعتقد الكونفوشيوسي.

في المعبد الذي يفتح في منتصف كل شهر، لطقوس كانت عظيمة ثم تقلصت إلى إطلاق البخور وتلاوة التعاليم، ثم تناول النبيذ والطعام، يدرس اليوم 136 تلميذاً، بعدما كانوا 3 آلاف وفقاً للمشرف على المعهد كيم نام تشول، الذي أكد أن «الطلاب لا يدرسون فعلاً الفلسفة الكونفوشيوسية اليوم، بل يشاركون في المراسم الموسمية والتقليدية للمعتقد الكونفوشيوسي»، مضيفاً أن «عدد أتباع هذا المعتقد في كوريا الجنوبية مليون فرد فقط» منهم 300 ألف شخص هم أعضاء اتحاد الكونفوشيوسية، بين 50 مليون كوري. ورغم ذلك تجد الرئيس الكوري يشارك في مراسم الاحتفال السنوي أو ما يسمى بمراسم «سونج يونج»، مها كانت ديانته.