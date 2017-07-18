الملك السريّ للفلسفة

ترجمة حسّونة المصباحي

في الوقت نفسه الذي احتفل هايدغر بعيد ميلاده الثمانين، احتفل أيضاً بمرور 50 عاماً على توليه مهنة أستاذ الفلسفة. وقد قال أفلاطون ذات يوم: «ذلك أن البداية هي أيضاً إله ينقذ كلّ شيء بقدر ما يمكث بين الناس».

فليسْمَحْ لي إذن أن أبدأ من البداية. وأنا لا أقصد من هذه البداية سنة ولادته (1889) في «ماسكيرش»، وإنما سنة 1919، أي سنة تعيينه أستاذاً للفلسفة في جامعة «فرايبورغ»، ودخوله إلى الحياة الأكاديميّة الألمانيّة. ذلك أن شهرة هايدغر كانت أقدم من كتابه الشهير: «الكائن والزمن» الصادر سنة 1972. بل إن في استطاعتنا أن نتساءل ما إذا كان ذلك النجاح الغريب للكتاب - ليس الانطباع الذي أحدثه فور صدوره، لكن بالأحرى تأثيره الخارق على المدى البعيد، والذي لا يضاهيه فيه سوى عدد قليل من المؤلفات في هذا القرن- ممكناً لولا النجاح الأكاديمي الذي سبقه، والذي جاء الكتاب الآنف الذكر ليؤكده في أذهان طلبة تلك الفترة.

المجد الأول

لقد حدث شيء غريب في فترة المجد الأول، ربما أكثر من ذلك الذي أحدثته شهرة كافكا في العشرينيات، أو براك وبيكاسو في فترة لاحقة. فهؤلاء أيضاً (كافكا وبراك وبيكاسو) كانوا مجهولين من قبل الجمهور، في المعنى العادي للكلمة، إلاّ أنّ تأثيرهم رغم ذلك كان خارقاً. أمّا بالنسبة لهايدغر فلم يكن هناك شيء يستند إليه للحصول على الشهرة. ولم يكن قد كتب مؤلفاً واحداً، مقتصراً على بعض الملاحظات المسجّلة خلال المحاضرات، والتي كان يتداولها الطلبة. وكانت تلك المحاضرات تعالج نصوصاً معروفة عالميّاً، ولم تكن تنطوي على أيّة نظريّة خاصّة. ولم يكن هناك غير الاسم، وهذا الاسم كان يسافر عبر ألمانيا بأسرها مثل خبر الملك السريّ. ولم يكن ذلك يعني مطلقاً تلك «الحلقات» المركزّة على «مُعلّم» يقودها ويوجّهها (مثل حلقة الشاعر ستيفان غيورغ). ومثل الحلقات المعروفة جيّداً من قبل الجمهور، كانت تحتمي من هذا الأخير مُتَخفية وراء هالة من غرابة يزعم أصحاب الحلقة أنهم وحدهم العارفون بها. في ما يخصّ هايدغر، لم تكن هناك غرابة ولا مريدون، والذين بلغهم الخبر كانوا يتعارفون دونما شك لأنهم طلبة. والبعض منهم تصادقوا. وفيما بعد، ظهرت هنا وهناك بعض الزمر المتحمسة لما يرد في محاضرات هايدغر، لكن لم تتأسّس أبداً على قاعدة حلقة. كما لم يكن هناك شيء باطنيّ أو سريّ.

المتمرّد