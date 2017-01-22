دولية الفجيرة للتنس تتوج أبطالها

فيصل النقبي (الفجيرة)

اختتمت على ملاعب مجمع محمد بن راشد آل مكتوم بنادي الفجيرة الدولي للتنس مساء أمس، منافسات النسخة التاسعة لبطولة الفجيرة الدولية للشباب والشابات، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وأسفرت المنافسات عن فوز السويسري أرون سكمايد ببطولة فردي الشباب بعد فوزه في المباراة النهائية على جنوب الأفريقي ماثيو جونسون بمجموعتين نظيفتين، (6-0)و(7-3). كما فازت الروسية زوزيا كاردافا بلقب الشابات بعد تغلبها في النهائي على اليونانية داناي بيترولا، بمجموعتين نظيفتين، (7-6) و(6-4)، وفي زوجي الشباب فاز الثنائي الإيطالي فورلانينو وفيانيلو بلقب البطولة بعد فوزه على نظيره الإيطالي أيضاً كوبولي وجوليانو بمجموعتين لواحدة (3-6) و(6-3) و(10-8).

وفي زوجي الشابات فاز الثنائي الروسي كروبينينا وتيخونوفا على الثنائي الفرنسي بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-3)، حضر التتويج ناصر المرزوقي عضو إدارة الاتحاد وصلاح براملي المدير الفني للاتحاد وباتريك أنطاكي مدير نادي التنس

وأكد باتريك أنطاكي مدير نادي الفجيرة للتنس نجاح البطولة الباهر، بشهادة جميع من تابعها، حيث اتسمت المباريات بالقوة والإثارة، مشيداً بالدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي راعي البطولة، وجهود اتحاد التنس الكبيرة لخدمة البطولة

وأشار إلى أن الفجيرة سباقة دائماً إلى تنظيم مثل هذه البطولات الناجحة في التنس بكل الفئات.