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السباق الثامن لمضمار أبوظبي

«محبوبة» تواجه «لورا» في تحضيري الكأس
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تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة مساء اليوم حفل سباقه الثامن لهذا الموسم والذي يتألف من 6 أشواط متضمنة سباقين تحضيريين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بشقيه للخيول العربية والمهجنة، بالإضافة إلى الجولة الثامنة لكأس مزرعة الوثبة.

ويجتذب السباق الرئيس «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة» في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر (شروط)، نخبة قوية من الخيول تبرز منها النجمة المتألقة «محبوبة» بإشراف إريك ليمارتنيل وبقيادة تاج اوشي، وتملك الفرس «محبوبة» رصيداً طيباً من النتائج حيث سجلت الفوز أربع مرات، وتشمل هذه الانتصارات الجولة الثانية للتاج الثلاثي العربي (جروب3)، وديربي الإمارات العربي (هيبة)، لكن هذه المرة تصطدم بخيول قوية، حيث تعتبر الفرس «لورا» بإشراف جان راولا وبقيادة ريتشارد مولين من أبرز المرشحين، وكانت مشاركتها الأولى في الدولة عبر كأس جوهرة الشيخ زايد بن سلطان (جروب1) أغلى السباقات العربية في العالم في بداية الموسم هنا، وحلت متأخرة في هذا السباق، لكن ربما تكون قد استفادت في هذه المدة، وتعودت أجواء السباقات الإماراتية، وتحمل هذه الفرس رصيداً ضخماً من الانتصارات، حيث حققت الفوز في سباقات الفئة الأولى في فرنسا.

وهناك «شرف الريف» بإشراف عبدالله الحمادي وبقيادة فرناندو هاران والذي يعتبر منافساً قوياً على الصدارة من واقع الفوز الباهر بسباق كأس زايد (جروب3) هنا قبل 50 يوماً، ومن الخيول القوية في الشوط «ار بي سو ريتش» و«اسلان» و«ايه اف الجاحد».

ويدافع الجواد «غامر» عن لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة في ختام الحفل عبر الشوط الذي خصص للخيول تصنيف (80) وما فوق لمسافة 1400 متر (شروط).

وخاض «غامر» بإشراف علي الرايحي وبقيادة جيم كرولي، 4 سباقات بميدان، كان وصيفاً وثالثاً في اثنين منها وهذه أول عودة له لمضمار أبوظبي، ويبرز كمنافس قوي أيضاً الجواد «انفينسيبل سترايك» بإشراف ساتيش سيمار وبقيادة فرناندو هارا الذي له سجل طيب بمضمار أبوظبي، حيث حقق فيه نتائج جيدة واختتم الموسم الماضي بالفوز وكان وصيفاً خلال هذا الموسم، أما رفيقه «اكيد شامبيون» فهو منافس جدي على الصدارة فقد حقق فوزاً مثيراً هنا قبل أن يحل متأخراً في آخر مشاركة له بميدان الأسبوع الماضي. ... المزيد
     
 

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