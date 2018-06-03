مقتل 24 مسلحاً من «طالبان» بمعارك مع الجيش الأفغاني

كابول (وكالات)

قتل 16 مسلحاً من «طالبان»، باشتباك مع الأمن الأفغاني بإقليم فرح غرب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته مديرية الأمن في بيان مساء أمس الأول. وذكر البيان أن الاشتباك وقع في منطقة «طريق فرح»، بالإقليم بعد أن تعرضت قافلة أمنية لكمين نصبه مسلحون من طالبان، مضيفاً أن «الاشتباك استمر حوالي نصف ساعة». وأضاف أن «طالبان فرت من المنطقة بعد أن تكبت خسائر فادحة». إلى ذلك، سقط 14 مسلحا على الأقل بين قتيل وجريح، خلال عمليات أمنية تجرى بإقليم تخار. وقال الجيش الأفغاني، إن العمليات جرت في منطقة «خواجة غار». وأضاف الجيش أنه استهدفت مخابئ المسلحين في الإقليم ما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين وإصابة ستة وأسر أربعة آخرين.

إلى ذلك قال تقرير لمنظمات إنسانية، أمس، إن نصف أطفال أفغانستان تقريباً لا يذهبون للمدارس جراء الصراع والفقر وزواج الأطفال والتمييز ضد الفتيات في أول زيادة لأعداد الأطفال غير المدرجين بالمدارس منذ عام 2002.

وأرغم انتشار أعمال العنف الكثير من المدارس على غلق أبوابها وتقويض المكاسب الهشة التي تحققت في تعليم الفتيات في دولة لم تطأ فيها قدم الملايين قط الفصول الدراسية.

وقال وزير التعليم مير واعظ بلخي في ندوة مفسراً دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة صمويل هول البحثية المستقلة، إن نحو 3.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سبعة و17 عاماً أو 44 بالمئة من الأطفال لم يلتحقوا بمدارس، وبينهم 2.7 مليون فتاة.