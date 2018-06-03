ماتيس: لا تخفيف للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية قبل نزع «النووي»

سنغافورة (أ ف ب)

قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أمس، إن كوريا الشمالية لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات قبل أن تتخذ خطوات «لا رجعة فيها» في اتجاه نزع أسلحتها النووية.

وشدد ماتيس متحدثاً أثناء انعقاد مؤتمر أمني في سنغافورة، على ضرورة أن يبقي المجتمع الدولي في الوقت الحالي عقوباته المفروضة على بيونج يانج، وذلك قبل انعقاد القمة المقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وأضاف ماتيس، خلال اجتماع مع وزيري دفاع كوريا الجنوبية واليابان «لن تحصل كوريا الشمالية على انفراج إلا عندما تظهر خطوات يمكن التحقق منها، ولا رجعة فيها لنزع الأسلحة النووية».

وقال «إننا مرتبطون بالتزام لا يتزعزع بتوطيد تعاوننا أكثر في مجال الدفاع، ما يشكل أفضل وسيلة للحفاظ على السلام». وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج-مو، إنه نظراً للتطورات الأخيرة في كوريا الشمالية «يمكن أن نكون متفائلين بحذر ونحن نمضي قدماً». وأكد ترامب الجمعة أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية ستعقد كما كان مقرراً في 12 يونيو في سنغافورة، بعد استقبال مساعد الزعيم الكوري الشمالي في البيت الأبيض.

كذلك دعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال المؤتمر إلى «الحفاظ على الاحتراس» تجاه بيونج يانج والتثبت من أن العقوبات تبقى مطبقة إلى حين تفكيك برنامج بيونج يانج النووي بالكامل.