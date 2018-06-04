أحدث إحصائية لضحايا «داعش» من الأيزيديين

أربيل (الاتحاد، وكالات)

كشفت وزارة الأوقاف بكردستان أمس، تعرض الأيزيديين «لإبادة جماعية» خلال اجتياح «داعش» ديارهم بمنطقة سنجار بمحافظة نينوى، سنة 2014، مبينة أن 1293 منهم قتلوا في الأيام الأولى للاحتلال، بينما اختطف 6417 منهم غالبيتهم نساء، واضطر نحو 100 ألف منهم للهجرة خارج العراق.

وقالت المديرية العامة لشؤون الكرد الأيزيديين في بيان، إن مجموع اليزيديين في العراق كان نحو 550 ألف نسمة، بموجب إحصائية معتمدة لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن «داعش» قتل 1293 منهم عند احتلاله ديارهم في 3 أغسطس 2014، ويتّم 2745، بينما اضطر نحو 360 ألفاً منهم إلى النزوح لمناطق عراقية أخرى خاصة كردستان، و100 ألف إلى اللجوء خارج العراق. وأضافت أن العصابات «الداعشية» فجرت أو دمرت 68 مزاراً ومرقداً دينياً أيزيدياً، واختطفت 6417 شخصاً غالبيتهم نساء، لافتة إلى أن مجموع الناجيات والناجين من قبضة إرهابيي التنظيم بلغ 3300 غالبيتهم نساء، وأن عدد الباقين يبلغ 3117 أيزيدياً وأيزيديةً. وبلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الآن 68 مقبرة جماعية، إضافة إلى العشرات من مواقع المقابر الفردية.