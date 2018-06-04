«المقاطعة» تدفع مونديال 2022 إلى «المجهول»

دبي (الاتحاد)

بعد مرور عام على بدء المقاطعة الخليجية والعربية لدولة قطر نظراً لدعمها للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، أصبح ملف مونديال 2022 على رأس الملفات المتضررة من تلك المقاطعة، حيث يتبقى ما يقرب من 4 سنوات على كأس العالم 2022، مما يجعل من فرضية استمرار المقاطعة أمراً وارداً، خاصة إذا لم ترضخ قطر لشروط المصالحة، وهي على الأرجح سوف تستمر لفترة طويلة في طريق المراوغة والهروب، ومن ثم يتعين عليها دفع الثمن باهظاً، خاصة في الملف الذي تعيش من أجله وهو كأس العالم 2022، والذي حصلت على حق تنظيمه في العملية الأكثر فساداً في تاريخ الرياضة العالمية على حد وصف الإعلام العالمي.

(1) رشى وفساد

المقاطعة العربية جعلت أزمات الملف القطري أكثر عمقاً، ودفعته إلى الطريق المجهول، فهو يعاني في الأساس من مشكلات حقيقية تهدد بسحب التنظيم من قطر، وعلى رأس الأسباب الرشى والفساد والتربيطات غير الشرعية في مرحلة ما قبل التصويت، ومرحلة التصويت، وما تلاها من شراء لصمت بعض الجهات والشخصيات، إلا أن الإطاحة بغالبية رجال الفيفا في السنوات الماضية، مع بقاء الملف الذي تسبب في الإطاحة بهم هو إحدى أكبر علامات الاستفهام في تاريخ الفيفا والكرة العالمية، في حين يقول جياني إنفانتينو رئيس الفيفا الحالي، إنه لا علاقة له بما حدث قبل توليه مقاليد الأمور.

(2) عبودية العمال