غرق 46 مهاجراً قبالة سواحل تونس

تونس (وكالات)

قالت وزارة الدفاع التونسية، أمس، إن عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم بعد غرق سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحل تونس ارتفع إلى 46، وإن حرس السواحل أنقذ 67 مهاجراً آخر. وقالت الوزارة في بيان، إن عملية الإنقاذ مستمرة، وإن المهاجرين من تونس ودول أخرى.

وأصبحت تونس منذ العام الماضي منصة رئيسة لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين باتجاه السواحل الإيطالية، مع تشديد الحراسة على السواحل الليبية من جانب خفر السواحل وبدعم مجموعات ليبية مسلحة، مما أدى إلى تراجع أعداد المهاجرين من هناك.

وقال مسؤولون أمنيون، إن القارب المكتظ بحوالي 180 مهاجراً، من بينهم 80 من دول أفريقية أخرى غرق بعد تسرب المياه إليه.

وأفادت وزارة الداخلية في وقت سابق بأن المركب، كان قد وجه نداء استغاثة على بعد خمسة أميال من جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس وسط تونس، بينما كان بصدد الغرق. ولا تزال عمليات البحث مستمرة بدعم من طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش والحماية المدنية.