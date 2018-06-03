قتيل بهجوم على مركز للشرطة الليبية في أجدابيا

طرابلس (أ ف ب)
قتلت فتاة ليبية وجرح 5 من أفراد عائلتها تزامن مرورهم مع هجوم مسلّح استهدف، صباح السبت، بوابة أمنية ومركزاً للشرطة، في منطقة القنان جنوب مدينة أجدابيا شرق ليبيا.
وقالت مديرية أمن مدينة أجدابيا في بيان، إن «نحو 5 سيارات رباعية الدفع ومسلحة تابعة للجماعات الإرهابية يشتبه في انتمائها لسرايا إرهاب بنغازي، هاجمت أسرة على طريق الكسارات جنوب مدينة أجدابيا، بوابة القنان ممّا أدى لاستشهاد فتاة وإصابة 5 آخرين من أفراد عائلتها».
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وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعات الإرهابية البوابات الأمنية وتمركزات قوات الجيش بمدينة أجدابيا منذ دحرهم من منطقة الهلال النفطي ومدينة بنغازي. وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش الوطني الليبي تمكن من دخول أحد الأحياء الغربية لمدينة درنة بعد اشتباكات مع عناصر التنظيمات الإرهابية.
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