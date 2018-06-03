قتيل بهجوم على مركز للشرطة الليبية في أجدابيا

طرابلس (أ ف ب)

قتلت فتاة ليبية وجرح 5 من أفراد عائلتها تزامن مرورهم مع هجوم مسلّح استهدف، صباح السبت، بوابة أمنية ومركزاً للشرطة، في منطقة القنان جنوب مدينة أجدابيا شرق ليبيا.

وقالت مديرية أمن مدينة أجدابيا في بيان، إن «نحو 5 سيارات رباعية الدفع ومسلحة تابعة للجماعات الإرهابية يشتبه في انتمائها لسرايا إرهاب بنغازي، هاجمت أسرة على طريق الكسارات جنوب مدينة أجدابيا، بوابة القنان ممّا أدى لاستشهاد فتاة وإصابة 5 آخرين من أفراد عائلتها».

وأحرق المهاجمون مركز الشرطة وعددا من السيارات التابعة له أثناء الهجوم، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد اشتباكات مع قوات الجيش الليبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعات الإرهابية البوابات الأمنية وتمركزات قوات الجيش بمدينة أجدابيا منذ دحرهم من منطقة الهلال النفطي ومدينة بنغازي. وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش الوطني الليبي تمكن من دخول أحد الأحياء الغربية لمدينة درنة بعد اشتباكات مع عناصر التنظيمات الإرهابية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن أربع غارات جوية استهدفت وسط المدينة في وقت متأخر مساء السبت. وبثت شعبة الإعلام الحربي للجيش، ما قالت إنه اللحظات الأولى لدخول القوات المسلحة الليبية لمدينة درنة لدحر الإرهابيين. وأظهرت لقطات حراكاً لأهالي درنة إظهارا لدعمهم للجيش الوطني لتخليص المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية.