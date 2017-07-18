الشارقة يجدد عقدي عبدالكافي والهدوي

رضا سليم (الشارقة)
جددت إدارة لجنة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي عقد المصري وليد عبدالكافي مدرب الفريق الأول لكرة اليد، الذي تولى قيادة الفريق في الموسم الماضي بدلاً من الجزائري سفيان حيواني وحقق مع الفريق بطولة الدوري بعد غياب 11 عاماً، كما جددت عقد التونسي سليم الهدوي محترف الفريق لمدة موسم واحد، في الوقت الذي توقفت مفاوضات النادي مع كل من أحمد حسن حارس الجزيرة وزميله عبدالحميد الجنيبي، حيث كانت المفاوضات قد بدأت قبل إعلان التشكيل الجديد للنادي، وتوقفت بسبب العرض المالي، في الوقت الذي بات لدى الشارقة عدد كبير من اللاعبين المواطنين في كل المراكز. وعقدت إدارة لجنة الألعاب الجماعية بالنادي اجتماعها الأول مساء أمس الأول بمقر النادي برئاسة أحمد عبيد البح، بحضور محمد الحصان نائب رئيس اللجنة وحضور جميع الأعضاء، لتوزيع الحقائب الإدارية، حيث تقرر أن يتولى علي الأميري منصب مدير الألعاب الجماعية ومشرف الصالة، وناجي ربيعة مشرفاً لكرة اليد وعدنان الخيال لكرة السلة.
وبدأت إدارة الألعاب الجماعية في الترتيب للموسم الجديد، في كل الألعاب بعدما دشن فريق اليد للرجال بطل الدوري وكأس الإمارات، مشوار الإعداد للموسم الجديد.
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وأضاف: الإدارة ستضم عدداً من الأعضاء الجدد سيتم اختيارهم خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نعمل عليه نظراً لأن النادي بحاجة إلى إداريين جدد، لترتيب الأوضاع بالإضافة إلى أن هناك عملاً كبيراً على مستوى كل الألعاب الجماعية، ونأمل أن نحقق الأهداف المطلوبة في هذه الفترة وننهي كل الترتيبات للكيان الجديد، ونحن نسابق الزمن خاصة أن الفرق على وشك البدء في تجهيزات الموسم، بل إن كرة اليد بدأت بالفعل.
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