الشارقة يجدد عقدي عبدالكافي والهدوي

رضا سليم (الشارقة)

جددت إدارة لجنة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي عقد المصري وليد عبدالكافي مدرب الفريق الأول لكرة اليد، الذي تولى قيادة الفريق في الموسم الماضي بدلاً من الجزائري سفيان حيواني وحقق مع الفريق بطولة الدوري بعد غياب 11 عاماً، كما جددت عقد التونسي سليم الهدوي محترف الفريق لمدة موسم واحد، في الوقت الذي توقفت مفاوضات النادي مع كل من أحمد حسن حارس الجزيرة وزميله عبدالحميد الجنيبي، حيث كانت المفاوضات قد بدأت قبل إعلان التشكيل الجديد للنادي، وتوقفت بسبب العرض المالي، في الوقت الذي بات لدى الشارقة عدد كبير من اللاعبين المواطنين في كل المراكز. وعقدت إدارة لجنة الألعاب الجماعية بالنادي اجتماعها الأول مساء أمس الأول بمقر النادي برئاسة أحمد عبيد البح، بحضور محمد الحصان نائب رئيس اللجنة وحضور جميع الأعضاء، لتوزيع الحقائب الإدارية، حيث تقرر أن يتولى علي الأميري منصب مدير الألعاب الجماعية ومشرف الصالة، وناجي ربيعة مشرفاً لكرة اليد وعدنان الخيال لكرة السلة.

وبدأت إدارة الألعاب الجماعية في الترتيب للموسم الجديد، في كل الألعاب بعدما دشن فريق اليد للرجال بطل الدوري وكأس الإمارات، مشوار الإعداد للموسم الجديد.

وأكد أحمد البح أن التحديات أمام الإدارة كبيرة، خاصة أن هناك عملاً كبيراً على المستوى الإداري والفني في النادي الجديد، بعد الدمج وهناك عدد كبير من الكوادر الإدارية ونريد أن نستغل خبرتها في خدمة الكيان الجديد، وتواجهنا تحديات في ترتيب الأوراق في كون غالبية الإداريين خارج الدولة، وتواصلنا مع بعضهم، وننتظر أن ينضم لنا سعيد مطر ليكون مديراً تنفيذياً للإدارة.

وأضاف: الإدارة ستضم عدداً من الأعضاء الجدد سيتم اختيارهم خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نعمل عليه نظراً لأن النادي بحاجة إلى إداريين جدد، لترتيب الأوضاع بالإضافة إلى أن هناك عملاً كبيراً على مستوى كل الألعاب الجماعية، ونأمل أن نحقق الأهداف المطلوبة في هذه الفترة وننهي كل الترتيبات للكيان الجديد، ونحن نسابق الزمن خاصة أن الفرق على وشك البدء في تجهيزات الموسم، بل إن كرة اليد بدأت بالفعل.

وأشار إلى أن النادي لن يواجه مشكلة في التعامل مع العدد الكبير من اللاعبين بسبب الدمج، وهناك ترتيبات في عدم خروج اللاعبين في المراحل السنية، وبالاتفاق مع الاتحادات الرياضية سيتم الدفع بأكثر من فريق باسم النادي في مسابقات المراحل السنية في اليد والسلة، بينما سنترك النواحي الفنية وتصفية اللاعبين على مستوى الرجال للأجهزة الفنية، والطبيعي أن تتضح الأمور عندما تبدأ التدريبات في كل الفرق، وستكون هناك اجتماعات مع الأجهزة الفنية بالاتفاق مع المشرفين.