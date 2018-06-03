خطة أمنية كويتية لتأمين المساجد في العشر الأواخر

الكويت (د ب أ)

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الكويت، بدء تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية التي أعدتها وزارة الداخلية لتأمين المساجد ودور العبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، والتي شملت المسجد الكبير وكذلك المساجد في جميع المحافظات والطرق الرئيسة والتقاطعات المؤدية لها.

وقالت الإدارة، في بيان صحفي أمس، إن الإجراءات الأمنية والمرورية للقطاعات الأمنية الميدانية المعنية تقضى بتكثيف المراقبة للحالة الأمنية والأوضاع المرورية داخل وخارج وأمام المساجد ودور العبادة مع توزيع نقاط ثابتة ومتحركة للدوريات.

ودعت الإدارة كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الأمنية والمرورية والحفاظ على النظام، خاصة عدم عرقلة السير بالوقوف في الممنوع وصف ثان وأمام المداخل والمخارج للمساجد، مما يؤدي إلى تعطيل بعض المصلين وإيذائهم.

ولفتت إلى أن وزارة الداخلية قامت بتوفير الرعاية الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة والجهات التطوعية من أجل التسهيل على المصلين.