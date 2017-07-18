عمدة لندن يلتقي وفد الإمارات معزياً في فقيد «أصحاب الهمم»

أسامة أحمد( لندن)

التقى صادق خان، عمدة لندن، وفد الإمارات المشارك في بطولة كأس العالم لبارالمبية ألعاب القوى التي تستضيفها مدينة لندن، برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس البعثة، معزياً في وفاة عبد الله حيايي فقيد «أصحاب الهمم»، الذي توفي قبل انطلاق نسخة لندن بعد سقوط عارضة قفص الرمي عليه في الملعب.

حضر اللقاء محمد أحمد الكويتي رئيس قسم الشؤون القنصلية في سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة، وماجد العصيمي نائب رئيس اتحاد المعاقين رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وذيبان المهيري أمين عام اتحاد المعاقين مدير البعثة والإداري عيسى مخشب.

وأكد عمدة لندن في بداية اللقاء أنه يبعث بتعازيه إلى أسرة فقيد الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن الحادث الذي تعرض له اللاعب خارج إرادتنا وآلمنا جميعاً.

واعتبر خان فقد حيايي خسارة للجميع، شارحاً للوفد الإماراتي الظروف التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث وإجراءات الأمن والسلامة، وما حدث للاعب، متمنياً ألا تتكرر مثل هذه الحوادث للرياضيين.