«دبي الرياضي» يبحث موازنة 2018 ويعيد تشكيل اللجان

دبي (الاتحاد)

وجه مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي القطاع الرياضي في دبي إلى اعتماد الإنفاق المتعقل وترشيد الصرف في المجالات المخصصة وفق بنود خطط العمل المعتمدة، كما وجه بتفعيل دور شركات الاستثمار في الأندية الرياضية بما يساهم في زيادة موارد الأندية وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المالي تنفيذاً لمبادرات مختبر الابتكار الرياضي ومفاهيم الاحتراف الحقيقي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث والعشرون لمجلس إدارة المجلس برئاسة مطر الطاير نائب رئيس المجلس، حيث تم الاطلاع على الموازنة الخاصة بالمجلس والأندية لعام 2018 ، التي تتضمن المصاريف التشغيلية والاستثمارية والتي وضعت وفق التوجيهات الحكومية ومعايير الحوكمة ومقررات لجنة الموازنة الصفرية في المجلس، على أن يعمل المجلس والأندية وفق قواعد الإنفاق المتعقل، وترشيد الإنفاق في الجوانب المخصصة لها ووفق الخطط الموضوعة.

وتم الاطلاع على تقارير عمل اللجان الدائمة، وإعادة تشكيلها، وتحديد أطر عملها وأدوارها وصلاحياتها وفق احتياجات القطاع الرياضي وخطط العمل في المجلس، ويترأس اللجان أعضاء في مجلس إدارة المجلس، وتضم في عضويتها أعضاء في مجلس الإدارة ومديرين ومنتسبين من المجلس وأخصائيين من خارج المجلس حسب تخصصاتهم وخبراتهم، واللجان هي لجنة التطوير الرياضي، برئاسة محمد الكمالي وعضوية خالد علي بن زايد (نائباً للرئيس)، صلاح أمين صالح، د. عبد الحميد العطار عبد الرزاق السيد، عبد الله السويدي، منذر علي، وعلي عمر البلوشي عضوًا ومقرراً.

وتترأس موزة سعيد المري لجنة المرأة والرياضة، وعضوية لمياء عبد العزيز خان (نائب الرئيس)، ميثاء محمد الشامسي، روضة محمد المحرزي، منى خليل البلوشي، فرح سالم سعيد، وفوزية محمد فريدون عضواً ومقرراً، ولجنة الاستثمار والمشاريع، برئاسة أحمد محمد الشعفار وعضوية صلاح أمين صالح (نائباً للرئيس)، ماهر عبد الكريم جلفار، م. عبد الرضا أبو الحسن، م. محمد آل علي، م. أحمد محسن ذكي، علي محمد المطوع، وعبد الحليم إبراهيم مقرراً.

وتترأس مريم أحمد الحمادي لجنة استشراف المستقبل، وعضوية يوسف أحمد الرضا (نائباً للرئيس)، مروان الزعابي، العقيد عبد الصمد سليمان، محمد الأنصاري عضواً ومقرراً، ولجنة الموازنة الصفرية، برئاسة سعيد محمد حارب، وعضوية أحمد محمد الشعفار (نائب الرئيس)، محمد علي الكمالي، صلاح أمين صالح، يوسف أحمد الرضا، ناصر أمان آل رحمة، وعلي محمد المطوع عضواً ومقرراً، ولجنة الحوكمة، برئاسة خالد علي بن زايد وعضوية كل من: عبدالله الجوي (نائباً للرئيس)، د. جاسم العلي، د. ناجي إسماعيل حامد مقرراً.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير الحوكمة في المجلس، كما اطلع على تطور العمل في توسعة استاد آل مكتوم في نادي النصر وستاد راشد في نادي شباب الأهلي- دبي، اللذين ينفذهما المجلس بالتعاون مع بلدية دبي استعداداً لاستضافة مباريات كأس آسيا 2019 لكرة القدم واللذين يتضمنان زيادة استيعاب المدرجات وإعادة تطوير مناطق جلوس المتفرجين والخدمات ومنصات كبار الضيوف وفق أحدث المواصفات المعتمدة في ملاعب كرة القدم.

وأكد مطر الطاير على أن القطاع الرياضي في الدولة يحظى بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وذلك لأهمية قطاع الرياضة والنهج الحكومي الثابت الذي يؤكد جعل الرياضة أسلوب حياة، لكن وجود الدعم الحكومي لا يعني أن تعتمد مجالس إدارات الأندية والمؤسسات على ما تقدمه الحكومة من أموال لتسيير أعمال الأندية، بل عليها أن تفعّل جوانب الاستثمار في الموارد من الملاعب والصالات والأكاديميات والأصول وفي صناعة المواهب، وغيرها، وأن تطبّق الاحتراف الحقيقي خصوصاً في قطاع كرة القدم والاعتماد على الموارد الذاتية.

وقال: التميز في عمل مجالس الإدارات يتمثل في توجيه جوانب إنفاق المال في أماكنها الصحيحة وبقيمها الحقيقية دونما هدر للمال العام، وضياع لفرص استثمارية وتطويرية حقيقية ومهمة للنادي وللمجتمع.