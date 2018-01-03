400 متجر في «فستيفال سيتي مول» يشارك في «دبي للتسوق»

دبي (الاتحاد)

يتعاون «دبي فستيفال سيتي مول»، مركز التسوق والترفيه والأعمال الرائدة في دبي، مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لاستضافة فعاليات وأنشطة مهرجان دبي للتسوق 2018 الذي يستمر حتى 27 يناير 2018. وتحفل جعبة المهرجان لهذا العام بباقة متنوعة من عروض التخفيضات المذهلة والأنشطة الرائعة على مدار 5 أسابيع، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام المتسوقين لدخول السحب والفوز بالجائزة الكبرى وجوائز أسبوعية قيّمة تشمل سيارة «جيب شيروكي 2018»، إلى جانب فرصة أسبوعية للفوز بهاتف «آيفون X» عند الشراء بمبلغ 250 درهماً إماراتياً فقط.

ويشارك في المهرجان أكثر من 400 متجر للتجزئة يحتضنهم «دبي فستيفال سيتي مول»، حيث يوفر متجر «إيكيا» بدبي فستيفال سيتي مول لزواره فرصة الفوز بمجموعة كاملة من الأثاث تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم إمارتي عند إنفاقهم ألف درهم إماراتي ضمن إطار فعالية السحوبات الخاصة بمنزل الأحلام، كما يتيح متجر روبنسونس، فرصة الاستفادة من خصومات تصل إلى 50%، فضلاً عن خصومات مماثلة لدى كل من ماركس وسبنسر وسنتربوينت.

من ناحية أخرى، استقبل «عالم بادنغتون» أكثر من 45 ألف زائر خلال الأسابيع الأربعة الأولى من افتتاحه في ردهة الفعاليات الرئيسية «فستيفال سكوير»، ونظراً للنجاح الكبير الذي لاقاه هذا الافتتاح غير المسبوق.

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق لدى «الفطيم العقارية»: «لا شك أن المتسوقين في دبي فستيفال سيتي مول سيستمتعون بقضاء أوقات حافلة بالمتعة والترفيه خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق وبالتزامن مع افتتاح فستيفال ويل في منطقة فستيفال باي، إضافة إلى العرض المسائي اليومي لفيلم ستار وورز التي يقدمها مَعلَم تخيّل».