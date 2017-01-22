دوري «سيدات السلة» تحول إلى بطولة سرية!

علي معالي (دبي)

أُسدل الستار على بطولة دوري سيدات السلة مساء أمس الأول، بفوز سيدات نادي النصر باللقب للمرة الثالثة في تاريخ البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي سيدات الشارقة 34 /‏‏ 27 في المباراة التي جرت على صالة نادي النصر بدبي وأدارها طاقم تحكيم دولي مكون من محيي الدين خطاب وعامر سيجري، وأكدت المباراة النهائية أن موسم السلة النسائية الحالي يمكن أن نطلق عليه بطولة سرية للغاية.

لماذا نقول بطولة سرية؟ لم يتم نقل المباراة تلفزيونياً، كما لم يتم السماح لمصوري الصحف المختلفة بالتقاط الصور كالمعتاد في المباريات والبطولات، حيث تم الاكتفاء بمصور نادي النصر فقط.

والسرية الكبيرة التي صاحبت بطولة هذا الموسم سيكون لها أثرها السلبي الكبير على نشر اللعبة على مستوى الدولة، وعلى الرغم من أن الإمارات هي الدولة الأولى والوحيدة التي يوجد بها دوري ومسابقات خاصة بسيدات السلة، لكنّ هناك تراجعاً كبيراً هذا الموسم، حيث تقلص عدد الفرق المشاركة إلى 4 فقط، وهي سيدات نادي النصر ونادي سيدات الشارقة والوسطى والشرقية.

ولولا نادي سيدات الشارقة لماتت اللعبة تماماً، حيث يوجد معها كذلك ناديا الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة، ونادٍ واحد من دبي هو النصر، بعد إلغاء نادي بني ياس نشاط السيدات، والموقف نفسه منذ سنوات داخل نادي الشباب.