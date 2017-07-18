مونديال قطر 22.. «رشاوى وضمائر غائبة» «رشاوى وضمائر غائبة»

أبوظبي (الاتحاد)

«مونديال قطر 2022»، وراء هذا العنوان المئات من القصص والحكايات والمؤامرات والصفقات رسمت العنوان الأبرز لفضحية كروية تجمعت لها كل خيوط الفساد وأدوات الرشاوى والأيادي القذرة والضمائر الغائبة والقيم المهدرة، ليهتز العالم أمام صدمة المفاجأة. وجوه وأسماء ودول ونجوم ورؤساء اتحادات وأعضاء في الفيفا قاموا بدور البطولة في أسوأ مشاهد كرة القدم على الإطلاق، لتصعد قطر بكل الوسائل غير المشروعة، والأساليب القذرة للمنصة الرئيسة بمقر الاتحاد الدولي في زيوريخ ويعلن بلاتر فوزها بتنظيم مونديال 2022 في الثاني من ديسمبر عام 2010.

قنوات أبوظبي الرياضية فتحت الملف، وكشفت الغطاء عن المستور في الحلقة الأولى من ملفها الوثائقي المهم «قطر.. الملف الأسود»، وقدمت بالوثائق والمستندات العديد من الحقائق الدامغة حول فضيحة استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 وهو الملف الذي شغل العالم منذ عام 2010 وحتى الآن، ويوماً بعد الآخر تصدمنا الصور والمشاهد والقصص التي تفوح منها رائحة الرشاوى والفساد.

الحلقة الأولى من «قطر.. الملف الأسود» الذي يقدمه الإعلامي يعقوب السعدي، تناول بالأمس الطريق لاستضافة المونديال منذ أن كان حلماً يراود الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني إلى أن تحول إلى حقيقة بفضل الدور المشبوه الذي قام به محمد بن همام الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي الذي قدم ملايين الدولارات ولجأ إلى كل الأساليب «الرخيصة» للوصول إلى الهدف «الثمين»، وقفز هذا الحلم للواجهة في وقت كان يستعد فيه بلاتر يستعد لولاية جديدة في رئاسة الفيفا ويحتاج إلى الدعم والمساندة، فتحول إلى جسر العبور، كما شاءت المصادفة أن يجتمع في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي الكثير من الفاسدين معاً حول مائدة واحدة.

الكثير من التحقيقات حاولت كشف طريق قطر المفروش بالرشاوى إلى كأس العالم، فكان التحقيق الأبرز الذي قاده مايكل جارسيا المدعي العام الأميركي كبير محققي الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي تولى البحث في الفساد الذي ضرب الفيفا أواخر عهد الرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر، إذ عرج جارسيا من خلال التحقيق على ما حدث من قطر، فكان هذا الأمر مغرياً للصحافة العالمية وبالأخص في أميركا التي لم تنس كيف خسرت استضافة كأس العالم أمام قطر، وفي بريطانيا يتعاملون مع هذا الأمر على أنه مزحة، والحال تنسحب على فرنسا التي سعت صحافتها الرياضية جاهدة لكشف أسرار هذا النفق المظلم.