انتحارية تقتل 8 في نيجيريا

مايدوجوري، نيجيريا (أ ف ب)

قُتل ثمانية أشخاص، في هجوم نفذته انتحارية ضد مسجد في مايدوجوري عاصمة شمال شرق نيجيريا التي غالباً ما تستهدفها جماعة «بوكو حرام».

وفجرت انتحارية نفسها في مسجد في حي ( لندن سيكي) عقب صلاة الفجر، ما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى و15 جريحاً. وأوضحت السلطات أن «المسجد كان يخضع لحراسة ميليشيا مدنية». وتابعت: «إن سكان الحي تتبعوا الفتاة بعد أن شكوا بحركتها. وعندما اقتربت من المسجد طالبوها بالتوقف، إلا أنها اندفعت نحو المسجد، وفجرت عبواتها». وقالت السلطات: «إنه تم تحديد موقع 3 انتحاريات، في مايدوجوري، قرابة التوقيت نفسه». وقتلت اثنتان في منطقة مامانتي أثناء محاولتهما تخطي طوق وقائي عند عند أطراف المدينة، فيما فجرت الثالثة نفسها في ضواحي سيماري.