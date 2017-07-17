انطلاق الجولة الأولى لمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بروكسل (رويترز)

بدأ مبعوثون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، جولة أولى من المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل، وقال الجانبان: «إن الوقت قد حان لمناقشة التفاصيل إلا أن الخلافات داخل الحكومة البريطانية حول شروط الخروج قد تعرقل العملية».

ولا يزال أمام المحادثات أكثر من عام للاتفاق على الشروط قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 30 مارس 2019 سواء تم التوصل لاتفاق أم لا. ويريد زعماء الدول الأخرى في الاتحاد، وعددها 27 دولة، من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كسب تأييد شعبها الذي يعاني الاستقطاب وحكومتها المشتتة لخطة خروج واضحة ومفصلة.

ويحرص زعماء الاتحاد على تقليص التبعات الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا مع انفصال بريطانيا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في التكتل، بعد أربعة عقود من الروابط المتينة.

وسيضغط كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه على الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد ديفيد ديفيز للموافقة على وفاء بريطانيا بالتزامات مالية بريطانية قائمة، وتقديم مزيد من التفاصيل حول النهج الذي ستتبعه لندن، والذي تخيم عليه خلافات داخل حكومة ماي.