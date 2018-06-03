قرية زايد توفر الحياة الكريمة لأبناء منغوليا

أبوظبي (الاتحاد)
أهدت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مشروع «قرية زايد» إلى مدينة أولجي المنغولية، والذي يضم مستشفى وعيادة صحية ومدرسة ابتدائية وروضة أطفال ومسجدا وعدداً من المحال التجارية ومراكز للتدفئة، وفقاً لنهج المؤسسة في العمل الخيري، الذي يركز على رفع المعاناة وتحقيق الحياة الكريمة للإنسان، حيث توفر القرية الاحتياجات اللازمة للسكان من تعليم وعناية صحية ومساكن وتدفئة ومرافق خدمية أخرى، في منغوليا، التي يبلغ عدد سكانها 1400 مليون ألف نسمة، وعاصمتها مدينة أولان باتور، وهي تقع في وسط آسيا، على مساحة شاسعة تبلغ 1564116 كم مربع، تحدها من الشمال روسيا والجنوب الصين.
وقد وفد إلى دولة الإمارات عدد من أعضاء الجمعيات الإسلامية المعتمدة في منغوليا، وهي تمثل معظم الهيئات المسلمة، حيث عقدت اتفاقية مع المؤسسة لبناء قرية الشيخ زايد في منغوليا وذلك في عام 2000 وكذلك تجددت مذكرة التفاهم في 2006، حيث تم الاتفاق على أن تشتمل القرية على حضانة للأطفال ومسجد ومستشفى يناسب المنطقة في حجمها وعدد سكانها، وكذلك توفير الكهرباء للتدفئة في أيام البرد القارص الذي يضرب المنطقة لفترة طويلة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للمياه الصالحة للشرب وتوصيل البنية التحتية.
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ومبنى المدرسة يتضمن اثني عشر فصلاً دراسياً للعلوم المتوسطة ويتم إعدادهم للدخول في الجامعات المنغولية ولديهم القبول في الجامعات الروسية والكازخستانية والصين وسائر أوروبا، وقد حظيت هذه المدرسة على العديد من شهادات التقدير التعليمية والتربوية والرياضية حيث باتت معلماً لتلك المنطقة.
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وتعاقبت على منغوليا حقب تاريخية تارة تحت سلطة امبراطورية الصين ثم استقلت فترة من الزمن من 1911 إلى 1921 إلى أن وصلها المد الشيوعي حتى عام 1990 حيث استقلت بحكم ذاتي، ومنذ ذلك التاريخ عادت لمنغوليا حريتها بالعودة إلى عاداتها وتقاليدها وإشهار شعائرها الدينية، وبدأ المسلمون فيها في إعادة بناء مساجدهم وتم الاعتراف بالإسلام إلى جانب الديانات الأخرى كالبوذية وغيرها.. وقد لعبت دوراً في التاريخ برئاسة جنكيس خان حيث غزت بجيوشها أوروبا ووصلت الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الهندية.