«أخبار الساعة» تحذر من مخاطر استهداف الأقصى

أبوظبي (وام)
أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك ورواده مؤخراً من إغلاق ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة منذ عام 1969 والعبث في محتوياته وتفتيش مسجد قبة الصخرة، تنطوي على خطورة بالغة ليس فقط لأنها تشعل فتيل أزمة جديدة تضاف إلى أزمات المنطقة المتفاقمة وإنما أيضاً، وربما الأخطر، لأنها ترتبط بالمساس بأحد المقدسات الدينية التي تمثل مكانة خاصة في العالمين العربي والإسلامي.
وقالت النشرة، في افتتاحيتها تحت عنوان «مخاطر استهداف الأقصى»، إن مشاهد اقتحام الأقصى وعدم مراعاة مشاعر المصلين تشير إلى تحدي إسرائيل البالغ لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين جميعاً، وتؤكد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ مخططاتها بالنسبة إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى بصفة خاصة إرضاء لمشاعر اليهود المتطرفين في الداخل رغم إعلانها أول من أمس أنها ستعيد فتح المسجد الأقصى تدريجياً أمام المصلين.
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وشددت على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى تعكس السياسة التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه مدينة القدس، وتعبر عن السياسة التي تنتهجها بشأن عملية السلام بوجه عام، وهي سياسة تقوم على فرض الأمر الواقع من خلال التوسع في الاستيطان، وهدم منازل الفلسطينيين، والعمل على تغيير معالم المقدسات الدينية، وعدم الالتزام بالأسس والمرجعيات الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية.
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