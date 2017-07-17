«أخبار الساعة» تحذر من مخاطر استهداف الأقصى

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك ورواده مؤخراً من إغلاق ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة منذ عام 1969 والعبث في محتوياته وتفتيش مسجد قبة الصخرة، تنطوي على خطورة بالغة ليس فقط لأنها تشعل فتيل أزمة جديدة تضاف إلى أزمات المنطقة المتفاقمة وإنما أيضاً، وربما الأخطر، لأنها ترتبط بالمساس بأحد المقدسات الدينية التي تمثل مكانة خاصة في العالمين العربي والإسلامي.

وقالت النشرة، في افتتاحيتها تحت عنوان «مخاطر استهداف الأقصى»، إن مشاهد اقتحام الأقصى وعدم مراعاة مشاعر المصلين تشير إلى تحدي إسرائيل البالغ لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين جميعاً، وتؤكد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ مخططاتها بالنسبة إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى بصفة خاصة إرضاء لمشاعر اليهود المتطرفين في الداخل رغم إعلانها أول من أمس أنها ستعيد فتح المسجد الأقصى تدريجياً أمام المصلين.

وأوضحت النشرة التي تصدر عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، أن المسجد الأقصى لا يعد رمزاً مقدساً لدى الفلسطينيين أو العرب فحسب، وإنما لدى المسلمين في كل بقاع الأرض ومن ثم فإن المساس به أو تهديده بأي صورة من الصور يثيران مشاعر الشعوب العربية والإسلامية ويزيدان من وتيرة الاحتقان والتوتر في المنطقة ويجهضان أي فرص محتملة لاستئناف مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ لأن الأمر يدخل في إطار المعتقدات والمقدسات الدينية التي يجمع العالم كله على ضرورة احترامها وعدم المساس بها حفاظاً على التعايش بين أصحاب الديانات المختلفة وتفادياً للصراعات الدينية التي تؤكد التجارب التاريخية أنها تعد أخطر أنواع الصراعات.

وشددت على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى تعكس السياسة التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه مدينة القدس، وتعبر عن السياسة التي تنتهجها بشأن عملية السلام بوجه عام، وهي سياسة تقوم على فرض الأمر الواقع من خلال التوسع في الاستيطان، وهدم منازل الفلسطينيين، والعمل على تغيير معالم المقدسات الدينية، وعدم الالتزام بالأسس والمرجعيات الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية.

ونوهت النشرة بإعراب دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، واعتبرت ذلك سابقة خطيرة وعدواناً على المقدسات وحقوق وحرية ممارسة الشعائر الدينية.. وتحذر وزارة الخارجية والتعاون الدولي من تداعيات مثل هذا العمل الخطير على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام، وهو ما يعبر عن إدراك الإمارات لمخاطر استهداف المقدسات الدينية وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها لأن التصرفات والممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في المسجد الأقصى تمثل فرصة لقوى التطرف والتشدد في المنطقة للترويج لأفكارها الهدامة ما يضع المنطقة كلها أمام منزلق خطير في وقت لا تزال تتفاقم فيه العديد من الأزمات والصراعات.