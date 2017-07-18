الجامعة العربية تدين الإجراءات الإسرائيلية في «الأقصى»

محمود شعبان، عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القاهرة، القدس - رام الله)

حمل مجلس جامعة الدول العربية أمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إغلاق المسجد الأقصى ومصادرة مفاتيحه والعبث بمحتوياته ومنع إقامة صلاة الجمعة ورفع الأذان فيه. ودان المجلس في بيان صادر أمس التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والحرم القدسي الشريف، معتبراً أن هذه الانتهاكات هي محاولات لتغير الواقع التاريخي في الحرم القدسي الشريف.

وشارك جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات هي سابقة خطيرة لم تحدث منذ قرابة نصف قرن وتحديداً منذ الجريمة الإرهابية بإحراق المسجد الأقصى عام 1969. وشدد على ضرورة وقف وإلغاء جميع الإجراءات الإسرائيلية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بما يشمل إزالة البوابات الإلكترونية واحترام حرية العبادة وحق أبناء الشعب الفلسطيني الراسخ في ممارسة شعائرهم الدينية. وأكد البيان رفضه لأي تغيير في الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى مجدداً مطالبته للمجتمع الدولي ومنظماته القيام بتحمل مسؤولياته نحو هذا العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والتدخل الفوري وإنفاذ قراراته بخاصة توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.

وحذر من الخطورة البالغة لهذا العدوان الجديد واستمرار الاحتلال وتماديه في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة، وهذا التحدي والاستهتار بإرادة المجتمع الدولي ومقرراته ومضاعفات ذلك على الأوضاع في المنطقة وعلى فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل لتحقيق حل الدولتين. وعبر البيان عن اعتزازه بصمود أبناء القدس ومؤسساته وكل أبناء الشعب الفلسطيني في دفاعهم عن عروبة المدينة المقدسة والحرم القدسي الشريف مثمنا الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.