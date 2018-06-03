أمير طعيمة: قاطعوا محمد رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

طالب الشاعر أمير طعيمة زملاءه الفنانين بمقاطعة الفنان محمد رمضان وعدم مشاركته في أي أعمال فنية مستقبلية، نظراً لما نشره عبر حسابه الخاص ب«إنستغرام» من فيديوهات ومقاطع وتعليقات «مستفزة». وقال طعيمة عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك» تعليقا على ما نشره رمضان، مؤخرا: «الأخ محمد رمضان نزل على صفحته الموثقة في إنستغرام بوست وهو راكب عربية فيراري في بيته، يقول فيه: الحمد لله على أعلى نسبة مشاهدة لـ«نسر الصعيد»، إياك تفكر أن تسبق الفيرارى، وبوست آخر انتظروا أغنيتي «نمبر وون» كاملة على قناتي على يوتيوب، ثقة في الله نجاح ولا عزاء للأغبياء».

وأضاف طعيمة: «هناك إهانة واضحة ومباشرة لكل من شارك في الموسم الرمضاني الحالي، تخيل الموسم ده شارك فيه عادل إمام ويحيى الفخراني، وغيرهم ممن سبقوه، ومن هم من جيله ومن هم من يفوقوه في الموهبة وفي احترام زملائهم، وكمان مشغل أغنية بتقول إنه رقم واحد وكلام كتير لا يحمل أي احترام للمنافسين».

وتابع طعيمة «أتمنى من أصدقائي الممثلين أن يمتنعوا عن مشاركة «آل باتشينو الجيل» في أعمال مستقبلية احتراما لأنفسهم ولجمهورهم حتى يعود لصوابه، خاصة أن محمد رمضان عادة ما ينسب النجاح لنفسه فقط».

ووجه طعيمة كلامه لمحمد رمضان قائلًا: «عزيزي رمضان، عاصرت أحمد زكى ومحمود عبد العزيز وعادل إمام ونور الشريف وأعرف عن قرب عمرو دياب ومنير وغيرهم، وفي حياتي ما شفت فنان منهم قال على نفسه رقم (1) إلا أنت».