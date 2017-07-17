الكويت والبحرين تدينان الهجمات الإرهابية في السعودية ومصر



تاريخ النشر: الثلاثاء 18 يوليو 2017 الكويت، المنامة (وكالات) دان مجلس الوزراء الكويتي الحادث الإرهابي الذي تعرضت له إحدى دوريات حرس الحدود في القطيف مؤخراً، وأسفر عن وفاة رجل أمن وإصابة آخر. كما دان الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مصر مؤخراً، وأسفرا عن مقتل سائحتين في الغردقة وبعض رجال الأمن في محافظة الجيزة. وجدد المجلس في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ محمد خالد الحمد الصباح موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع الأديان والقيم والأعراف الإنسانية كافة، وتأييده لكل الإجراءات التي تتخذها كل من السعودية ومصر لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية المشينة. ودانت مملكة البحرين أمس الهجوم «الإرهابي» الذي وقع بمدينة العريش، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي وقوف المملكة إلى جانب مصر وتأييدها لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها من أجل تعزيز أمنها واستقرارها.