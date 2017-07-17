«الشرعية» تتقدم نحو الحديدة وضبط خلايا إرهابية في عدن

بسام عبدالسلام، وكالات (عدن، صنعاء)

تمكنت قوات الشرعية من تحقيق تقدم كبير بالسيطرة على مركز «عزلة الهاملي» في موزع غرب تعز، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية في عدن ثلاث خلايا متورطة بعمليات إرهابية واغتيالات.

وقال مصدر عسكري، إن الجيش الوطني سيطر على قرية السوهرة أمس بعد السيطرة على مركز عزلة الهاملي في موزع وسط خسائر فادحة للمليشيات الانقلابية في المعدات والأرواح. وأضاف المصدر أن المعارك التي دارت نجم عنها وصول الجيش الوطني إلى مزرعة سابحة على الخط الرئيسي الواصل بين مفرق المخا والحديدة وقطع خط الإمداد بالكامل.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي في محيط وداخل معسكر خالد غرب تعز بالتزامن مع هجوم آخر للجيش الوطني على جنوب معسكر خالد بمفرق المخا ولا تزال المعارك مستمرة في ظل تراجع كبير لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للانقلابيين في صنعاء، ما تسبب في حدوث انفجارات عنيفة.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 5 غارات جوية في محيط مطار صنعاء الدولي وبداخل قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء. وأوضحت المصادر أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت فوق المواقع المستهدفة، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

وفي السياق، كشفت السلطات الأمنية في مدينة عدن، عن ضبط 3 خلايا إرهابية متورطة بعمليات إرهابية واغتيالات شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت إدارة أمن عدن في بلاغ أن القوات تعقبت العناصر التي نفذت الهجوم على مبنى البنك الأهلي اليمني في مديرية المنصورة قبل أيام وتمكنت من ضبطها خلال 72 ساعة من عملية السطو، مشيرة إلى أن العناصر المضبوطة تبين أنها 3 خلايا إرهابية متخصصة في تنفيذ الاغتيالات وعمليات السطو على البنوك وشركات الصرافة المحلية، وترتدي ملابس أمنية لتغطية عملياتها الإجرامية.